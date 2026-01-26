Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月26日は、コンパクトで大容量10000mAh・最大22.5W出力・ケーブル一体型・最大3台同時充電と、機能てんこ盛りなAnker（アンカー）のモバイルバッテリー「Zolo Power Bank（10000mAh, 22.5W, Built-In USB-Cケーブル）」 が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 22.5W, Built-In USB-Cケーブル) 【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】 iPhone 17 / 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 ブラック 2,790円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

発売して2ヶ月ちょっとで30％オフの過去最安値！ AnkerのUSB-Cケーブル一体型大容量・高出力バッテリーがお買い得

10000mAhの大容量と最大22.5W出力、USB-Cケーブル一体型のAnker（アンカー）製モバイルバッテリー「Zolo Power Bank（10000mAh, 22.5W, Built-In USB-Cケーブル）」が、昨年11月に発売したばかりで30％オフの過去最安値に！

コンパクトサイズながら10000mAhの大容量。iPhone 16を約2回、Samsung Galaxy S24を約2回フル充電できます。

出力は最大22.5Wで、スマートフォンを中心に急速充電が可能（USB-A／USB-Cで22.5W出力に対応するのはHuawei機器のみで、その他機器ではUSB-Aは最大18W、USB-Cは最大20W）。複数ポート同時使用時は合計最大15Wです。

USB-Cケーブル一体型で持ち歩きに便利、ケーブル忘れを防げる

USB-Cケーブル一体型を採用、ケーブル忘れを防ぐうえ荷物を減らせます。また、10,000回の折り曲げに耐える高耐久設計で、持ち運び時の安心感もバッチリ。

パススルー充電対応のため、バッテリー本体を充電しながらスマホへの給電も可能です。

3ポート搭載で最大3台同時充電に対応しているので、出先で複数の端末を充電する際も便利ですよ。

Source: Amazon.co.jp