USB-C¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡£
¼èºà¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë»Ò¶¡¤äÉ÷·Ê¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¡£¼Ì¿¿¤òPC¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢Ëè²ó¥«¥á¥é¤«¤éSD¥«¡¼¥É¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤òPC¤Ë»É¤·¤Æ¡Ä¡£¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆüµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÄ¾ÀÜ¥«¥á¥é¤È·Ò¤¤¤ÀÊý¤¬³Ú¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ä¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Ý¥Á¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
USB3.1 Gen2¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ä¶¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃ»¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤
¥«¥á¥é¡Ê¦Á7C¡Ë¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
Ìµ»ö¡¢¥«¥á¥é¤ËÀÜÂ³¤·¤¿SD¥«¡¼¥É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢»£±Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡Ê¥«¥á¥é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÜÂ³ÀßÄê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»È¤¤¤Î¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ËÂÐ±þ¤·¤¿USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤âÂÀ¤¯¤Æ¼è¤ê²ó¤·¤·¤Ë¤¯¤¯¤«¤µ¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¡£¤·¤«¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ»¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Û¤ó¤ÈPC¤È¥Ê¥Ë¥«¤òÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤Ã¤È¹âÂ®¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¦Á7C¤¬USB 3.2¡Ê5Gbps¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£°Â¤«¤Ã¤¿¤·¡ª
¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤òÈæ³Ó ¢ª USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊý¤¬Â®¤¤
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤¬Â®¤¤¤Ê¤éSD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»È¤¦ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿SD¥«¡¼¥É¤ÎµÛ¤¤½Ð¤·»þ´Ö¤ò¡¢SD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥«¥á¥éÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤È¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤¬¡Ä
¡¦SD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡Ä33ÉÃ
¡¦¥«¥á¥éÄ¾ÀÜ¡Ä16ÉÃ
¤È¡¢¥«¥á¥éÄ¾ÀÜ¤ÎÊý¤¬¹âÂ®¡£¤·¤«¤â2ÇÜ¤Îº¹¡£SD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡Ä¤ª¤Þ¤¨¡Ä¡£
SD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»È¤¦ÍýÍ³¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¡¢Â®ÅÙ¤âUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤ËSD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢SD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀÇ½¤ä»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡ºà¡£PC¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢SD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤ÎµÛ¤¤½Ð¤·¤ÎÊý¤¬ÊØÍø¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¡ª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÏSD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¼è¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙ¥«¥á¥éÄ¾·ë¤Ç¤ÎµÛ¤¤½Ð¤·»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¥·¥ç¡¼¥È¤ÊUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÊUSB3.1 Gen2ÂÐ±þ¡Ë¤ò¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
²¿¥ï¥Ã¥È¤Ç½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ž¢¸«¤¨¤ëŽ£USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤À¤È°Â¿´¤À¤è
