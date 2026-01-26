従来の「倍の吸引力」を手に入れた！ちょい掃除が捗るハンディ掃除機が22%オフだぞ
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年1月26日は、ハンディ＆スティックの2WAY仕様で幅広いシーンに対応できる、Sharkの充電式ハンディクリーナー「EVOPOWER EX」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
パワフルな吸引力で細かなホコリまでしっかり吸い取るSharkのハンディクリーナーがお得
Sharkの「EVOPOWER EX」は、コンパクトでスタイリッシュながら、よりパワフルに（同社従来品の2倍の吸引力）なった充電式ハンディクリーナーです。今なら22％オフの13,760円とお買い得です。
重さ約680gと軽量で片手でも扱いやすいので毎日の掃除もストレスフリーに。
コードレスだからコンセントも気にせず必要なときにすぐに掃除できるのもポイントです。
さらに、ダストカップのゴミ捨てはワンタッチで完了。ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミ捨てできるので衛生的です。
2WAY仕様で使い分け自在
ハンディモードは家具周りや階段、車内清掃など細かい場所に最適です。
スティックモードはフローリングや畳などの広い範囲も腰を曲げずにラクに掃除できます。
付属の延長ノズルは、腰をかがめずに床掃除ができるほか、家具の下や狭い隙間にも対応できるので日常のちょい掃除がグッと楽になりますよ。
軽量で扱いやすいから、メイン機を出すまでもない“ちょい掃除”にピッタリですよ。
なお、上記の表示価格は2026年1月26日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
