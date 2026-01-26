初出店の期間限定ショップが多数！ 東京スカイツリー特別ライティングも【東京ソラマチ】バレンタインフェア情報2026
◆初出店の期間限定ショップが多数！ 東京スカイツリー特別ライティングも【東京ソラマチ】バレンタインフェア情報2026
注目度の高いチョコレートやここでしか出会えないスイーツなど、腕利きのバイヤーが集めた逸品が集結するバレンタインフェア。今回は東京スカイツリータウン(R)内に位置する商業施設「東京ソラマチ」の「HAPPY VALENTINE TOKYO solamachi 2026」の特長やおすすめの楽しみ方をご紹介。
左・ル・フィーユ「ドゥーブルショコラミルフィーユ（16枚）」1,944円、右・toroa「とろ生ガトーショコラ」3,780円
催事の特長は？
東京スカイツリーの足元に広がる大型商業施設「東京ソラマチ」で開催中のバレンタインフェア。有名ショコラティエから、初出店のブランドまで、バラエティに富んだバレンタインスイーツが勢揃い。
まずチェックしたいのが、多数出店している期間限定SHOP。サクサク食感×濃厚チョコレートがやみつきになる「ル・フィーユ」の冬季限定ミルフィーユや、自家製焦がしキャラメルソースでコク深い味に仕立てた「toroa」のガトーショコラなど、ソラマチ初出店のブランドも登場。
また今年もムードを盛り上げる限定特別ライティングが点灯。バレンタインデー特別ライティング「My gift to you」は、東京スカイツリーをギフトボックスに見立て、赤いリボンがかかっている様子をイメージしたロマンチックなライティングに。2/14（土）のバレンタイン当日は、天望デッキの上部に「Happy Valentine?」の メッセージを投影予定なのでお見逃しなく。
会期
「HAPPY VALENTINE TOKYO solamachi 2026」 2026/1/23（金）〜2/14（土）東京ソラマチ イーストヤードB3F・2F、タワーヤード2F催事会場など 10:00〜21:00
■同期間のそのほかの催事
・バレンタインデー特別ライティング「My gift to you」 2/11（水・祝）〜2/14（土） 18:00〜24:00
・ホワイトデー特別ライティング「Thinking of you」 3/12（木）〜3/14（土） 18:00〜24:00
◆編集部注目！期間限定チョコレート3選
ダンデライオン・チョコレート「ニブトフィーチョコレート」 60g 1,600円・120g 2,900円
ダンデライオン・チョコレート「ニブトフィーチョコレート」 60g 1,600円・120g 2,900円
“シングルオリジン”にこだわったビーントゥーバー専門店「ダンデライオン・チョコレート」が、イーストヤード地下3階の期間限定SHOPに初お目見え。
おすすめは、サクサクキャラメルをカカオ70％のチョコレートで包んだ「ニブトフィーチョコレート」。表面にカカオニブと岩塩がトッピングされ、ほんのり効いた塩味がアクセントに。
2種類のサイズで展開するので、自分用とギフト用にゲットしては？ 販売は、2/4(水)から。
ティーマリア「チョコ＆アールグレイマカロン（3個入）」1,188円
ティーマリア「チョコ＆アールグレイマカロン（3個入）」1,188円
同じく、イーストヤード地下3階の期間限定SHOPに初出店となる「ティーマリア」は、香りと口どけのよさが特徴の紅茶スイーツブランド。
華やかな色合いが目を引くのが「チョコ＆アールグレイマカロン」。ベルガモットの爽やかな香りが魅力のアールグレイと、濃厚なチョコレートを合わせ上品味わいに仕上げてある。
友人や家族へのちょっとしたギフトにもぴったり。こちらも2/4(水)から販売。
いちごの日「いちごの魔法缶」（8個入り）1,404円
いちごの日「いちごの魔法缶」1,404円
いちごの甘酸っぱさと濃厚チョコレートのハーモニーが楽しめる、いちご×チョコレートの専門ブランド「いちごの日」が、イーストヤード2階の期間限定SHOPに初出店。
「いちごの魔法缶」の中には、フリーズドライいちごにホワイトチョコレートを染み込ませたショコラと、フリーズドライいちごをホワイトチョコでコーティングしたショコラの2種が各4個入り。
エンボス仕様のデザイン缶は、食べ終わった後、小物入れとしてとっておきたい愛らしさ。
