ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋のいちごアフタヌーンティー。生いちご食べ比べやパフェも！
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋のバー・ラウンジ「THE BAR」に、いちごを多彩に味わえる「アフタヌーンティー Le printemps en fleurs」が登場。期間は、2026年2月15日（日）から4月28日（火）まで。
パフェをはじめ、さまざまないちごスイーツとセイボリー、加えて3種のいちご食べ比べもできる贅沢なラインナップ。寒い冬から春を感じる季節まで楽しめるいちご尽くしのアフタヌーンティーをお見逃しなく。
3種のいちご食べ比べでそれぞれの味わいの違いを体験
BOXに美しく並べて提供されるのは、1粒ずつ堪能できる3種のいちご食べ比べ。それぞれの品種が持ついちごならではの味わいをぜひ体験してみて。
大人の味わいに仕上げられた美しいいちごのパフェ
人気のパフェには「イチゴのメルバ風パフェ」を用意。いちごのジュレに赤ワインを忍ばせ、酸味とほどよい渋みが調和する大人の味わいに。軽やかなクリームとアイスを重ねメルバ風に仕上げられた見た目にも美しい1品は、気分が盛り上がること間違いなし。
いちごをさまざまにアレンジした贅沢スイーツ
いちごの多彩な味わいが楽しめるスイーツにもご注目。「イチゴとカモミールのムース」や「イチゴとジャスミンティーのジュレ」などは花の香りがふんわりと広がり、春の気配を感じられるスイーツ。加えて「イチゴタルト」、「イチゴのガトー」といったいちごのおいしさを引き立てるスイーツも。いちごのおいしさを余すことなく堪能しよう。
いちごを取り入れた遊び心あふれるセイボリーが盛りだくさん
ティースタンドの中段、下段には、見た目も春らしいセイボリーがお目見え。
フォアグラのムースにいちごジャムを合わせ、スパイス香るラングドシャが奥行きを添えた「イチゴのコンフィチュールとフォアグラのムース」や、いちごが隠し味の「イチゴとトマトのガスパチョ」といった遊び心あふれるメニューが中段に並ぶ。
遅めのランチとしてもおすすめのラインナップでお届け
スタンド下段に登場する「イチゴとローストポークのサラダ」や「ロブスターサンドウィッチ」など食べ応えもある、味わい豊かなセイボリーも要チェック。
スイーツからセイボリーまでいちご尽くしの内容に心が躍るアフタヌーンティー。春の気配に包まれる素敵なティータイムを過ごそう。
◆アフタヌーンティーの会場は？
大阪の景色が広がるホテルバーラウンジで世界のワインやアフタヌーンティーを堪能
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋15階の「THE BAR」で、都会の景色とともに上質な大人時間を堪能。ホテルのバーラウンジならではのラグジュアリーな雰囲気に包まれながら、世界各国のワイン、ビール、ウィスキー、カクテルが楽しめる。アフタヌーンティーも楽しめるから、デートや記念日などにも最適。
