この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【かわいいだろ】このキーキャップは面白すぎでしょ。マウスと併せてレビューします！「YUNZII KEYCAP SET & マウス」」と題した動画を公開。キーボードメーカーYUNZIIから提供された、ユニークなキーキャップセットとマウスをレビューした。



動画で紹介されたのは、まるでマシュマロやお菓子のような丸みを帯びた形状が特徴的なキーキャップセットだ。戸田氏も箱を開けた瞬間、「こんなキーキャップは見たことない」「おもしろすぎて笑いが止まらない」と驚きを隠せない様子。パステルカラーの可愛らしいデザインは、一見すると実用性よりも見た目を重視した製品に思えるが、その品質は高い。氏は、曲面にもかかわらず綺麗にデザインが施されている点を評価し、製品が防水・防塵・耐油性を備えていることにも触れた。



実際に手持ちのメカニカルキーボードのキーキャップをすべて交換すると、キーボードは「もこもこ」とした愛らしい見た目に一変。肝心の打ち心地については、キーの中央がへこんでいないため指が滑りやすいとしつつも、「全然悪くない」「普通に使える」と、実用上問題ないレベルであると評価した。



続いて紹介されたマウス「YUNZII C1 Silicone Tri-Mode Wireless Custom Mouse」もまたユニークな製品だ。最大の特徴は、手のひらが当たる部分がシリコンゲル状になっており、指で押すとへこむ柔らかさを持つ点。戸田氏はこの感触を「面白い」と評し、キーボードのデザインと合わせた選択肢として紹介した。



戸田氏は、これらの製品を「いいオッサン」である自身が購入することはないとしながらも、その面白さと意外な品質の高さを評価。PC環境に個性や楽しさを求める女性や子どもにとっては、非常に魅力的な選択肢になると結論付けた。単なる“ネタ”製品では終わらない、遊び心と実用性を兼ね備えたアイテムと言えるだろう。