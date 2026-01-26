Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¾å¾ì¤¬Êä´°Åª¤ÊÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¾ïÂÖ²½¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾Ú·ô»þÊó¤Ï22Æü¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¾å¾ì¤¬Êä´°Åª¤ÊÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¾ïÂÖ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦Ä¬Î®¤ÎÃæ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¾å¾ìÀè¤Ç¤¢¤ë¹á¹Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢2016Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤¿Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Þ¶Ç½¶Ó¹¾´Ä¶¡Ê16Ç¯8·î¡Ë¡¢±ü¿·Á´Ì±¸ý¹Ð½¸ÃÄ¡Ê17Ç¯4·î¡Ë¡¢ÍÈ»Ò¹¾¶âÍ»¹µ¸Ô¡Ê22Ç¯4·î¡Ë¡¢±¶Íè¡Ê22Ç¯5·î¡Ë¡¢µþ¿®ÄÌ¿®¡Ê23Ç¯1·î¡Ë¡¢³¤ÎÑ»Ê¡Ê24Ç¯7·î¡Ë¡¢¹¯Å¯Ìô¶È¡Ê25Ç¯7·î¡Ë¡¢ÍÈ»Ò¹¾³¤»ö¡Ê25Ç¯11·î¡Ë¡¢¶¨¹ç¿·Ç½¸»¡Ê26Ç¯1·î¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Þ¶Ç½¶Ó¹¾´Ä¶¤È±ü¿·Á´Ì±¸ý¹Ð½¸ÃÄ¤Ï¿·µ¬¾å¾ì¡¢ÍÈ»Ò¹¾¶âÍ»¹µ¸Ô¤ÈÍÈ»Ò¹¾³¤»ö¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾å¾ì¡¢Â¾¤Ï¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼¾å¾ì¤À¡£
µ»ö¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¾Ú·ô¼è°ú½êËÌµþ»öÌ³½ê¤Îò²¹À±§¡Ê¥¦¥§¥¤¡¦¥Ï¥ª¥æ¡¼¡Ë¼óÀÊÂåÉ½¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼è°ú½ê¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢600¼ÒÄ¶¤¬¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á35¡ó¤¬³¤³°´ë¶È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬Ãæ²Ú·÷¤Î´ë¶È¤À¡£Æ±¼è°ú½ê¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤È¹ñºÝ»ñËÜ¤ò·ë¤Ö½ÅÍ×¤Ê²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤Ãæ¹ñ¤Î»ñËÜ»Ô¾ì¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÆ³Æþ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
µ»ö¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¾å¾ì¤òÁªÂò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤äÈæ³ÓÅª¸úÎ¨Åª¤ÊIPO¿³ºº¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢²ñ·×»öÌ³½ê¥¢¡¼¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥°¤ÎÃæ²Ú·÷¾å¾ì¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ç´É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥Û¡¼»á¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¶âÍ»¤ª¤è¤ÓËÜ¼Òµ¡Ç½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¸ÇÍ¤ÎÀïÎ¬Åª¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤âÂ¿¿ôÍ¶Ã×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ë¥Ã¥Á»º¶È¤äÅê»ñ¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ¶â¸»¤È¤·¤Æ¤è¤êÌÀ³Î¤ÊÍ¥°ÌÀ¤òÍ¤·¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬Â¿ÍÍ¤Ê»ñËÜ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Î¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ñËÜ»Ô¾ì¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ±°ì»Ô¾ì¤Î¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¡Ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë»ñËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë