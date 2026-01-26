¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ß¥¹¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×ÆüËÜÂåÉ½MF¤¬¡È¶ÛµÞ½Ð¾ì¡É¤â¡ÄÄËº¨ÇÔÀï¤Ç£µÀïÌ¤¾¡Íø¤Î¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô¤ò±ÑÅÁÀâFW¤¬¹óÉ¾¡Öºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤Î±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬º£µ¨¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡±óÆ£¤¬Á°È¾ÅÓÃæ¤«¤é¶ÛµÞ½Ð¾ì¤·¤¿£±·î24Æü¤ÎÂè23Àá¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç£²¡Ý£³¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£Á°È¾¤Ë£²ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Î80Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï11»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉFW¤Ç¤¢¤ë¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥¢¥é¡¼»á¤Ï¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î´ÑÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡Ø¤Ê¤¼Èà¤é¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨²æ¡¹¤¬¸«¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ß¥¹¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢·è¾¡ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷¤¬¼å¤¤¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é£²ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¤«¤é½½Ê¬¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡10»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Ï£´Ï¢Â³¥É¥í¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔÀï¤È¹ç¤ï¤»¡¢£µ»î¹çÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥¢¥é¡¼¤Ï¡¢²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×£´¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥È¥Ã¥×£µÆþ¤ê¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òµß¤¦¡£¤½¤ì¤¬Èà¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ºòµ¨¸«¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡BBC¤Ï¡Ö²¦ºÂËÉ±Ò¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Á°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍèµ¨¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¶¥¤¦¤Ï¤º¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¸·¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥í¥Ã¥ÈÀ¯¸¢£²Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
