玄関でいちいち電気をつけるのって意外と面倒。

荷物を持って帰宅するときや、ちょっとした用事で出入りするとき。暗さと電気をつける手間が小さなストレスでした。

場所を選ばず設置できるライト

トレードワン「人感センサーライト カドピタ」

ちょっとした暗がりに明かりがほしいと感じたことはありませんか？ そんなシーンにぴったりなのが「人感センサーライト カドピタ」。

動きを感知すると自動で点灯するセンサーライトです。

センサーは約3m先、110度の範囲で動きをキャッチし、動きを検知すると約20秒間点灯します。

さらに、電池式なのでコンセントいらず！ 場所を選ばず、どこにでも設置できるのが魅力です。

ここまでであればありふれたセンサーライトなのですが、このアイテムの特徴は形状にあり。

まさに商品名の通り、角にピタッとハマるような形になっているんです。

この形のおかげで設置後も無駄にスペースを取らず、見た目スッキリ。どこに置いてもなじんでくれるデザインです。

玄関やクローゼット内に

私の家の玄関には窓がなく、昼間でも真っ暗。

ずっと「ここにちょっとした明かりがあればいいのに」と思っていましたが、コンセントがないためどうしたらいいのか悩んでいました。

たとえば、帰宅時には両手に荷物を抱えていることが多く、スイッチを押すのもひと苦労……。さらに急いで家を出たいときには、電気をつけないと靴がどこにあるのかわからず、「早く出たいのに！」とストレスを感じることも。

そんな中、このアイテムを購入して玄関に設置してみたところ、ストレスが解消。これぞ求めていたもの！と思えるちょうどいいライトでした。

わが家の場合は玄関の靴箱の角に設置して、廊下から土間に落ちないようにしています。

コンパクトなサイズ感ですが結構明るく、足元を照らしてくれるのが◎。

センサーの感度も良好なので、明かりがほしいときに点いてくれなくて困る、ということも今のところありません。

また、収納庫やクローゼット内にもぴったり。

部屋の電気を点けても奥のほうが見えにくいときってありませんか？

暗くて物が探しにくい場所に設置すると、ドアを開けた瞬間に点灯するので、必要なものが一目で見つかります。

角にフィットするデザインなので、収納スペースを圧迫しないのもうれしいポイント。

ちなみに、明かりの色は白色と暖色の切り替えが可能。

収納庫には白色モード、玄関には暖色モードというように場所に応じて使い分けることでインテリアにもなじみますし、見やすさも変わって便利ですよ。

もっと早く買えばよかった

このライトのおかげで、日々の電気をつけるストレスから解放されQOLが向上！

暗がりでのちょっとした悩みを解消し、生活を快適にしてくれました。

