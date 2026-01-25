BE:FIRSTが、1月24日に『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』香川公演（＠あなぶきアリーナ香川）1日目を開催。バックステージ写真が公開された。

■【画像】自由すぎる集合ショット

■「（ソウタを支える）リュウヘイ、マナトの平気な顔もツボ」「やんちゃトリオ何やってるんや」

投稿された写真で、なんといっても目を引くのは、ソウタ（SOTA）の面白ポーズ。

リュウヘイ（RYUHEI）とマナト（MANATO）の肩を借りて、ソウタが大開脚。BESTY（ファン）からのコメントも目立って多く「何この写真笑」「そうた何事笑笑笑」「ソウタさん最近25歳なったばっかりなのに」「そうちん面白すぎる」「自由度が増してて素敵」「いつも誰か様子がおかしい」と大ウケだ。

加えて「そうちんの体幹すご！」など、ソウタの肉体に秘められたポテンシャルに驚く声も多くあがっている。

また、ソウタを左右から支えるマナト＆リュウヘイについても「リュウヘイ、マナトの平気な顔もツボ」「そうたのポーズ謎すぎる。それを当たり前のように受け入れてるまなとくんとりゅうへい」「マナリュウにソウタが涼しい笑顔して決めポーズなのいいわ」「やんちゃトリオ何やってるんや」と、仲良し3人組の関係性について言及するコメントも多数。「2日目のポージングも楽しみにしています」と期待の声まであがっている。

なお、今回のコメントで目立っていたのが、「四国に来てくれてほんとにありがとう」「今回、香川に来てくださってすごくうれしかったです！」「県外遠征が難しくて、みんなに初めて会えてうれしかった」「めちゃくちゃ楽しくて幸せな時間でした！」など、BE:FIRSTの四国初上陸に対する感謝の書き込み。ファンミーティングツアーならでは、温かい心の交流が行われていることが伺える。

香川公演2日目のポージングがどうなるか、注目だ。

■【画像】＆【動画】「やんちゃトリオ」（＝ソウタ、マナト、リュウヘイ）の過去投稿