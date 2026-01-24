この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

アウトドアの達人が教えるスタッドレスタイヤを長持ちさせる秘訣 「硬さ」を自分の手で確かめる重要性

アウトドアYouTuberのばも氏が、自身のYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」で「デリカD:5のスタッドレス点検｜何年使える？硬さの見方」と題した動画を公開。「3年経ったら交換」など、年数で判断されがちなスタッドレスタイヤの寿命について、本当に確認すべきポイントを解説した。



ばも氏は、スタッドレスタイヤの寿命は一概に年数だけでは決まらないと指摘する。タイヤの製造年月を確認することは基本だが、それ以上に「使用状況や保管状況によって大きく変わる」と説明。特に、紫外線に当たらない場所で専用カバーをかけて保管するなど、適切な管理が寿命を延ばす鍵になると語った。



その上で、交換時期を見極めるために最も重要な点として「タイヤの硬さ」と「溝の深さ」を挙げた。特に重視すべきはゴムの硬さであり、「タイヤがどれだけ柔らかいかっていうのを、常に自分の手でムニュムニュって触って調べておくのがおすすめ」と、独自の点検方法を提言した。新品時にタイヤの柔らかさを覚えておき、シーズンごとにその変化を触って確かめることで、ゴムの硬化具合、つまり性能の劣化を体感的に把握できるという。



ばも氏は、現代人が数値やデータに頼りがちであることに触れ、クルマのような自然環境の中で使うものについては、自身の感覚を研ぎ澄ませることが重要だと主張する。自身の農業の経験談を交えながら、マニュアル通りの知識だけでなく、実体験に基づいた判断がいかに大切かを説いた。



スタッドレスタイヤの性能は、冬道の安全に直結する。年数や走行距離といったデータだけでなく、自身の五感を使ってタイヤの状態を確かめる習慣が、より安全で的確な交換時期の判断につながるのではないだろうか。