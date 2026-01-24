1月23日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。人気モノマネ芸人が朝ドラ『あんぱん』に出演していたと明かして演技を再現。狩野英孝らに衝撃と笑いを与えた。

【映像】『あんぱん』に出演していたモノマネ芸人

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代目ミスマリンちゃん」の賀村恵都、ABEMAで放送された恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』に出演していたあのん、4代目ミスワリンの澪花とともに、さまざまな企画に挑む。

今回の企画は芸人のスケジュール帳を覗き見して誰のスケジュールか当てる「芸人スケジュールプロファイリング」。YouTubeチャンネル登録者数約44万人「細かすぎて伝わらないモノマネ」が大人気のたつろうのスケジュールをチェックすると、「ドラマ」という予定が何度か入っていた。

たつろうは「NHKの『あんぱん』で」と朝ドラ出演を告白。役柄を聞かれると、「面接が始まったら中に行ってもらっていい？」とその時のセリフと立ち去る演技を再現し、「新聞社に勤めている名もなき人事部」役と明かした。

一瞬での出来事に「ショート動画みたい（笑）」とスタジオは大ウケ。たつろうは「これ6秒ぐらいで終わる」と説明した。