Amazonでは、1月22日（木）9：00から1月27日（火）8：59まで「Amazonウィンターセール」を、1月27日（火）から2月2日（月）23：59まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

このセールでは、ロボット掃除機でおなじみRoborockの「Roborock Qrevo L」が、通常価格149,800円（税込）のところ、53％オフの69,800円（税込）で販売されています。

2025年モデルが早くも半額以下。Amazonウィンター＆スマイルセールがお買い得

↑Roborock Qrevo L。

Roborock Qrevo Lは、2025年6月に発売されたばかりの、高い性能と機能性を両立させたとうたう1台。物体形状を判断するストラクチャードライトとセンシング技術で小物やコードを検知して回避しながら、10,000Paの吸引力でフローリングの小さなホコリからカーペット奥のハウスダストまで吸い込むといいます。

メインブラシにはラバー素材を採用したほか、弧状のサイドブラシを搭載したことで、髪の毛やペットの抜け毛がからまるのを防ぎつつ四隅のゴミも掃除してくれるそうです。

↑ラバー素材のメインブラシと四隅のゴミを逃さないサイドブラシ。本体後方には水拭きモップも搭載。

また、ゴミを吸引しながら水拭きできるモップも搭載。最大200回転／分でこびり付いた汚れをこすり落とし、乾拭き仕上げのムラも抑制するといいます。カーペットを検知した際には自動でモップを10mm持ち上げて吸引掃除に切り替えるため、床以外を濡らすことなく掃除が可能。

さらに、「カーペット回避モード」や「カーペット優先モード」など、カーペットに合わせて選べる5つのモードや、フローリングの目地に合わせて掃除する機能により“かゆいところに手が届く”掃除を実現してくれるそうです。

加えて、モップ洗浄・乾燥・給水・ゴミ収集を自動で行う全自動ドックも付属。モップの予洗いから脱水・温風乾燥までも自動で対応するうえに、60日分のゴミを紙パックに集めておけるため、日々のお手入れも少なく済ませられそうです。また、ドックのトレーは取り外して丸洗いできるので、清潔さを維持できます。

アプリと連動させることで、「指定エリア掃除」「進入禁止エリア」「スケジュール運転」などの設定が可能なほか、水拭きの水量調節や吸引力の設定もできるとのことです。

2025年モデルの全自動ドック付きロボット掃除機はAmazonがお買い得！

Roborockでは、ほかにも多数のロボット掃除機がセールになっています。新たに購入を検討している方も、買い換えを検討している方も、この機会にぜひチェックしてみてください！

