グラビアアイドルの新垣優香（32）が21日、Xを更新。自身の病気を告白し、手術を受けたことを報告した。

【映像】新垣優香、手術後の入院中の姿

現在32歳の新垣は『週刊プレイボーイ』などでグラビアを披露しており、SNSでも様々な衣装や水着を着ている姿を投稿している。21日に更新したXでは、「手術前日なのできょうから入院です！家族も帰っちゃってさみしい」と、病院のベッドで撮影した自撮りショットを投稿。

続けて、「何の病気なの？ってコメントも多くて前に自分でも言ったか覚えてないけど子宮頚がんの一歩手前の状態です。このままだと10年後にはがんになってその数年後には死んじゃう未来があったけど幸い数年前から検査を重ねてきたおかげでいいタイミングで今回手術ということになりました。あした頑張るからみんな応援してね」と、自身の状況を説明している。

「無事に終わりました！」手術後の写真

翌日には、「手術1時間前で余裕のピース」「無事に終わりました！ミスドのココナツのドーナツ食べたい」と、手術後の写真も公開している。

23日には、病院での食事も公開している新垣。ファンからは、「完治を祈ってます」「ゆっくり休んでくださいね」など、心配や応援の声が寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）