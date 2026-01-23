¡ÈAKB48¤Ë17Ç¯¡ÉÇðÌÚÍ³µª¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£AKB48¤Ë17Ç¯¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÇðÌÚÍ³µª¤È¡¢½©¸µ¹¯»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Rain Tree¤Î±óÆ£è½Çµ¡¢ÊÒÀ¥¿¿²Ö¤¬¥È¡¼¥¯¤ò¼Â»Ü¡£Rain Tree¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤âAKB48¤Î¡È¸õÊäÀ¸¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÇðÌÚ¤ÏAKB48¤Ë17Ç¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢±óÆ£¡¢ÊÒÀ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¡Ê¤Î¿´¶¡Ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç17Ç¯¤â³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤³¤È¤ò·ë²Ì¡¢¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤µ¡¢¸«¤Æ¤ë¤È¸µµ¤¤â¤é¤¨¤Æ¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
