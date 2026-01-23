この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【2026年最新】イオングループ株主優待ランキング【全13社・2月権利】」と題した動画を公開。イオングループの中で株主優待を提供している全13社をランキング形式で徹底比較し、投資家にとって最も魅力的な銘柄を解説した。



動画では、イオン株式会社を筆頭に、ミニストップやマックスバリュ東海など、スーパーマーケットから専門店、金融サービスまで多岐にわたるグループ企業の株主優待が紹介された。ランキングは、総合利回りや経営の安定性、優待の使いやすさなどを総合的に評価して決定されている。



ランキングの頂点に立ったのは、グループを統括する「イオン株式会社」。優待内容は、買い物金額に応じて最大7%がキャッシュバックされる「オーナーズカード」の発行だ。わしっし氏は「100株保有で年間60万円（月5万円）をイオンで買い物」し、さらに「イオンシネマを夫婦で月1回利用」した場合、優待利回りは驚異の11.9%に達すると試算。他の追随を許さない圧倒的なお得度を一位の理由として挙げた。



第2位には、ドラッグストア大手の「ツルハHD」がランクイン。100株保有で5,000円分の株主ギフト券がもらえる点が評価された。さらに、2025年12月に予定されているウエルシアHDとの経営統合により、「ツルハグループおよびウエルシアグループの各店舗にてご利用いただけるよう、検討を進めております」と紹介し、将来的な利便性の向上にも期待を寄せた。



第3位は、中四国・兵庫地方を地盤とする「フジ」。100株保有で60枚の優待券がもらえるAコースを選んだ場合の優待利回りは2.90%にのぼる。わしっし氏は、総合利回りが4%を超え、経営の安定性も評価できる「バランスの良い銘柄」であると解説した。



動画を通して、イオングループの株主優待は、単純な利回りだけでなく、自身のライフスタイルや居住地に合わせて選ぶことが重要だと示された。全国で使える優待券や、特定の地域に特化したもの、映画鑑賞で使えるものなど、その内容は多種多様だ。自身の消費行動と照らし合わせ、最もメリットの大きい一社を見つけることが、賢い投資の鍵となりそうだ。