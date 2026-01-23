この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「会社員から個人事業主になる前に必ず知っておきたい5つのポイント【独立/開業】」と題した動画を公開。株式会社アクア取締役の松原氏が、会社員から個人事業主になる際に直面するお金にまつわる変化について解説した。

動画で松原氏が最初に挙げたのは「節税ができる」という点である。松原氏は「明らか個人事業主になった方が節税に対する意識はめっちゃ上がる」と語る。これは、会社員時代には意識しなかった経費の範囲や、青色申告といった制度を学ぶことで、手元に残るお金が直接増えるためだという。松原氏は、独立を考えるならまず投資よりも会計知識を学ぶべきだと述べた。

次に、個人事業主になることのリスクとして「毎月の定期収入がなくなる」ことを指摘。会社員と比べて社会保障が薄くなるため、病気や怪我で働けなくなった場合、収入が直接途絶える危険性があると注意を促した。

一方で、メリットとして「より時間単価を意識しだす」ようになるという変化を挙げる。会社員のように勤務時間が決まっているわけではないため、「1時間あたりいくら稼げるか」という効率性を常に考えるようになり、仕事の受け方や進め方が変わると説明した。また、「自分で意思決定して自分で歩ける」という点も、責任は伴うが「生きてる実感」を得られる大きなやりがいだと語った。

最後に、会社員にはない義務として「決算（確定申告）がある」ことに触れた。経理作業は手間がかかるものの、これを通じて自身の事業の財務状況を正確に把握し、経営感覚を養う重要な機会になると結論付けた。

