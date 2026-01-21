この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で人気のりゅう先生が「事業は1年で回収しろ。“儲かり続けている”会社の社長が考えている経営方針。」と題して、自身のビジネス投資や撤退ラインの重要性について持論を展開した。



動画冒頭、りゅう先生は「時間軸についてはめちゃくちゃ考えます。特に長期、短期、両極端な発想をするんです」とし、事業投資においては常に“長期育成型”と“短期収益型”の両輪で考えていることを語る。そのうえで「撤退イコール失敗ではない。撤退というのは、自分の未来を守っていくための戦略的な行為だと思う」と、冷静な撤退判断こそが企業のライフサイクルを前進させるキーポイントだと強調した。



りゅう先生は「長期でやっていくときは3年後、5年後に勝てる構造になるんじゃないか」と未来志向の仕込みの大切さを語る一方、「短期戦では、スピードと撤退の設計がすべて」と、状況に応じた柔軟な撤退判断の合理性にも言及。「私はピークのときに冷静に市場を分析して、これ実際ピークかもしれない、来年は衰退するかも、と常に考える」「始め方よりもやめ方の設計をしておくことが成功率を高める」と、経営者にありがちな“成功or失敗”の単純な視点とは一線を画すアプローチを説いた。



さらに、実際の投資やビジネスの際に「1年未満の回収を鉄則にしている」「読めない未来に依存しない。今の時代1年先すら確実ではない」と厳しい時代認識も。「1年以内の回収で、検証の速さで勝つ。撤退ラインが明確になり、ルールができるから素早い判断ができる」と“素早い撤退で傷を浅くし、再挑戦を繰り返す”ことの意義を語った。



終盤には「撤退ラインはどこかを決める」「撤退にも資産が残るか考える」「撤退した失敗は成長に変えられるかみる」と自身が大切にする3つの問いもシェア。「多くの社長さんは成功軸でしか判断しないが、私は『失敗しても傷が浅いか』の方がテスト回数も増えて自然な成功につながる」と語った。



動画の締めくくりでは「大切なのは撤退イコール失敗じゃなく、この未来を守るための戦略的な行為」と再度強調。さらに補助資料「撤退ライン完全マニュアル」や売れるコピーが書ける「アマサイシート」など豪華特典の紹介も行い、「質問や相談はLINEやボイシーから受付中」と視聴者へ積極的なアクションを呼びかけた。