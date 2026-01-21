²Ú¤æ¤ê¤µ¤ó»àµî¡¡80ºÐ¡¡°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ç¡¡¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼CM¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤«¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤«¤¤¤Ê¡×¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ
¡¡¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ï21Æü¡¢Æ±¼Ò½êÂ°¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥¦¡×¤Î²Ú¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬¡¢18Æü¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£80ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¡¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥¦¤Î²Ú¤æ¤ê¡ÊµýÇ¯80ºÐ¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î18Æü¡¡¸áÁ°4»þ29Ê¬¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î°Ù¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤è¤ê¡¢¸Î¿Í¤¬À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸ü¾ð¤Ë¿¼¼Õ¤·¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç²ÈÂ²Áò¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢1947Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£1993Ç¯¤«¤é1997Ç¯¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤Ù¤ó¤¤ç¤¦¤·¤Þ¤Ã¤»¡Ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡ËÊÓ¡×¤Î¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤«¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤«¤¤¤Ê¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÇÁ´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥¦¡×¤ÏÏ²¶ÊÌ¡ºÍ¥È¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£²Ú¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯61¡Ë¤¬89Ç¯¤Ë¡¢²Ú¤Ð¤é¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯70¡Ë¤¬06Ç¯¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£