「チュンチョン編」で出会った年上美女・あやかのことが、旅を超えてなお頭から離れないりくと。切り替えようとするも1日目の昼、まさかのあやかが登場！早速2ショットに誘い、溢れる想いを語るりくとに、あやかが気持ちを伝えるシーンがあった。

【映像】憧れの年上美女

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。19日はテグ編第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

りな（森元莉那、高2／大阪府）

みせら（久保田海音、高1／埼玉県）

【継続】

ひなた（田中陽菜、高2／静岡県、「卒業編2025 inソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

もか（代田萌花、高1／広島県、「ニュージーランド編」「マクタン編」からの継続）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けんせい（小島健生、高3／福島県）

ゆうた（西小路侑汰、高2／栃木県）

りお（酒井理央、高2／東京都）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」「夏休み編2025」からの継続）

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県、「チュンチョン編」「チェンマイ編」からの継続）

待ち焦がれたあやかが登場！ 即座に2ショットに誘うりくと

「チュンチョン編」であやかに想いを寄せるも叶わず、続く「チェンマイ編」では新たな恋に進もうとしたが、結局その想いを忘れられることが出来なかったりくと。今回の旅もあやかの姿はなく、吹っ切ろうと奮起していた矢先、途中参加メンバーとしてあやかが登場した。

髪色を明るくし、巻き髪へとイメチェンしたあやかの姿を見るなり、りくとは表情をパッと明るくし、迷うことなく2ショットへと誘った。

2人は日が沈み、イルミネーションで煌めく観覧車に乗り込むと、りくとは「チェンマイ編のときに来ると思ってたの、あやかちゃんが。でも来なくて…切り替えてたから」「めっちゃびっくりした」と正直な気持ちを吐露。あやかも、「誘ってくれたのめっちゃ早かったから、嬉しかった」と笑顔でお礼を伝える。

あやかの心境が気になるりくとが、第一印象で気になった人を問うと、あやかは照れながら「（全員と顔を合わせたのが）すごい短かったから（まだ）あんまりだけど…りくとくん」とにっこり。思わず目を逸らし、嬉しそうな表情を浮かべるりくとに、井上は「あやかさん、それはだめよ〜。ライオンに餌を与えてるのと一緒だもん」とあやかの破壊力ある一言に悶絶し、中川もソファから崩れ落ちる。

さらにあやかは、「『チェンマイ編』から間が空いてたから、忘れてたりしちゃうかなと思って」と言い、「（改めて）『チェンマイ編』を見てて、こんな想っててくれたんだっていうのが嬉しくて」と語り、「振っちゃった後にちょっと気になってた」と実は未練があったという本音を明かした。

「ずっと待ってたんだもん」相手からの一言に、「もうりくと寝れません！」

会話の途中、思い出したかのようにあやかがポーチから取り出したのは、2人が出会った「チュンチョン編」で、りくとがあやかにプレゼントしたミサンガ。りくとは「前の？」と驚きながらも、あやかからプレゼントされたぬいぐるみを取り出し、互いに「持ってると思わなかった」と笑い合う2人は、1シーズン空けているとは思えない距離感だ。

観覧車の頂上で2ショットを撮った後、降り際にあやかが「最初がこんなに楽しいなんて思ってなかった」と漏らし、りくとが「めっちゃ言ってくれるやん」と喜びを噛みしめると、あやかは「ずっと待ってたんだもん」とキュートにはにかんだ。この一言に、見届人の井上は「降り際に言う!!?」と叫び、かすも「もうりくと寝れません！」と大興奮だった。