こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月21日は、約21日間バッテリー・健康管理ゴルフ機能が特長な、本間ゴルフ（HONMA GOLF）とHUAWEI（ファーウェイ）のコラボレーションスマートウォッチ「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro」がお得に登場しています。

HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro スマートウォッチ 本間ゴルフコラボモデル プロレベルゴルフ機能 1.47インチ大画面 最長21日間バッテリー スポーツモード100種類以上 GPS搭載 心電図分析 健康モニタリング iOS & Android 46mm ブラック 47,800円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

約21日間使えるロングバッテリーを搭載。HUAWEIの「HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro」がお買い得！

本間ゴルフ（HONMA GOLF）とHUAWEI（ファーウェイ）がコラボレーションした「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro」。約21日間使用可能なロングバッテリーに、健康管理とゴルフ機能を詰め込んだ本気仕様のスマートウォッチが9％オフとお買い得です。

1回のフル充電で約21日間連続使用できるパワフルバッテリーを搭載。毎日の充電から解放され、スマートウォッチ本来の便利さを存分に体感できます。

健康管理機能も充実しており、心電図分析、心拍数、血中酸素、睡眠、ストレス、情緒（感情）までを24時間体制で統合的にモニタリング。日々の体調変化を多角的に可視化し、セルフコンディション管理をサポートします。

HONMA監修、プロレベルのゴルフマネジメント機能を搭載

本モデルはHONMAとのコラボレーションにより、日本の約99%、世界では合計17000以上のコースに対応し、プロレベルの高度なゴルフマネジメント機能を搭載。ラウンド中の戦略立案やプレー管理を手元でスマートに行えます。

約21日間使用できるパワフルバッテリーと24時間体制のヘルスケアに加え、プロ仕様のゴルフ機能を搭載した、「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro」。ゴルフ好きはもちろん、健康管理を重視する人にも刺さる完成度の高いゴルフスマートウォッチです。

