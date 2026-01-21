日本の朝に届いた“吉報”…「やったねA.J」楽天初の日本一に貢献した男が米野球殿堂入り「本当におめでとう」

楽天時代のジョーンズ氏。日本のファンに吉報が届いた(C)産経新聞社

全米野球記者協会（BBWAA）の投票による米野球殿堂入りが現地時間1月20日に発表され、ブレーブスや、日本の楽天などで活躍したアンドリュー・ジョーンズ氏らが選出された。

【動画】米野球殿堂入りが決まり祝福！喜ぶジョーンズ氏をチェック

オランダ領キュラソー出身のジョーンズ氏は、ブレーブス時代の2005年に本塁打王と打点王に輝き、メジャー通算434本塁打を記録。13年には楽天でチーム初のリーグ優勝と日本一の立役者となった。

日本の朝に届いた吉報にファンからは「ジョーンズ殿堂入りおめでとう！」「やったねA.J」「アンドリュー・ジョーンズの殿堂入りは激アツ！あの守備とパワーは今見ても異次元だよな。本当におめでとう」「楽天に来た時は驚いたなあ…」と、祝福の声や日本で活躍していた当時を懐かしむ声が多く寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]