¡ÚÀ¶¿å ¹îÉ§¡Û¹â»Ô¼óÁê¤Î½°±¡²ò»¶¤ò¥¦¥é¤ÇÁà¤ë¡Ö·Ð»º¾Ê·³ÃÄ¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ä¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñ¡×¡Ö6000Ëü±ß´óÉÕ¡×¤â¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë
É®¼Ô¤ò´Þ¤á¡¢À¯¼£¤ò¼èºà¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Í½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬²ò»¶¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1·î19Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¡¢²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¸å¤Ç¤µ¤¨¡¢¡ÖÍ½»»°Æ¿³µÄ¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼²ò»¶¡©¡×¡ÖÁ°²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯3¥«·î¡£²ò»¶¤¹¤ëÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢É®¼Ô¤¬ÃÎ¤ë¹â»Ô»á¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¼é¡×¤ä¡Ö±¦´ó¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÂåÌ¾»ì°Ê¾å¤Ë¡¢¸½¼Â¤ËÂ¨¤·¤ÆÊª»ö¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ê¥¢¥ê¥¹¥È¡Ê¸½¼Â¼çµÁ¼Ô¡Ë¤À¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤ËÀ¯ºö¤òÃÇ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´±Å¡Æâ¤Î¼ç¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê½Ð¿È¤ÎÂ¦¶á¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢´¥º¥°ìÚ³¤ÎÂçÇîÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡£
±ÊÅÄÄ®¼èºà¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¹â»Ô»á¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤ò¡¢¡ÖÂÇÇË¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤ë¡£
½°µÄ±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÂÇÇË¡×
¡Ê1¡Ë½°µÄ±¡¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¿ÅÞÀªÎÏ¤ÎÀÈ¼å¤µ¤ÎÂÇÇË
¸½ºß¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É²áÈ¾¿ô¡£Í¿ÅÞÆâ¤ÇÆþ±¡¤¹¤ëµÄ°÷¤¬1¿Í¤Ç¤â¤¤¤ì¤ÐË¡°Æ¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»¿À®¤ÇÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤ÏÀ®Î©¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎË¡°Æ¤ÏÌîÅÞ¤Ë¾ùÊâ¤·¤Ê¤¤¸Â¤êÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£
¢ª »Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤º£¤Ê¤é¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤¬ÁÀ¤¨¤ë¡£
¡Ê2¡ËËãÀ¸¡½ÎëÌÚ»ÙÇÛ¤«¤é¤ÎÂÇÇË
¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤ÎµÁÄï¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡£´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿À¯ºö¤òÃÇ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2¿Í¤È¤âºâÌ³Áê·Ð¸³¼Ô¤ÇºâÌ³¾Ê¥«¥é¡¼¤¬¶¯¤¯¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤¤¹â»Ô»á¤äÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤È¤ÏÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¡£
¢ª ¡ÈËãÀ¸³°¤·¡í¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ò¹â»Ô¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤á¤è¤¦¡£
¡Ê3¡Ë¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ä¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñ¡×¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê»öÂÖ¤«¤é¤ÎÂÇÇË
¹â»Ô»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Ë¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¸¥¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌäÂê¡£¤½¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤«¤é6000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñ¡¦´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢ÆâÉôÊ¸½ñ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¹â»Ô¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬32¥õ½ê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ëÅÀ¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÌîÅÞ¤«¤é½¸ÃæË¤²Ð¤òÍá¤Ó¤ë¡£
¢ª ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤ä¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤òÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë°®¤é¤ì¡¢Á°Ç¤¤Î°Â½»½ß»á¡Ê¸½´´»öÄ¹¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¹â»Ô¡×¤Î¿§ºÌ¤¬Ç»¤¤»ÞÌî¹¬ÃË»á¤¬°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤âÂÇÇË¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ËÁê°ã¤Ê¤¤¡£
¡ÖTEAM¹â»Ô¡×¤Ï³Î¤«¤ËÍÇ½¤À¤¬
ËÁÆ¬²ò»¶¤Î³¨ÊÁ¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡¢º£°æ¾°ºÈÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¡¢ÈÓÅÄÍ´ÆóÈë½ñ´±¡¢º´Çì¹Ì»°¹Êó´±¤Î4¿Í¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÌÚ¸¶»á°Ê³°¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê½Ð¿È¤À¡£
¹â»Ô´±Å¡¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬¡ÈÀ¯¼£¤Î»Õ¡É¤È¶Ä¤°°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê»þÂå¤ÈÆ±¤¸¸µ·Ð»º´±Î½¤¿¤Á¤Ç¡¢º£°æ»á¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Ç¼óÁêÈë½ñ´±¤äÊäº´´±¡¢º´Çì»á¤Ï°ÂÇÜ»á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¥é¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÉ÷ËÆ¤«¤é¡Ö´±Å¡¤Î¶âÀµ²¸¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼óÁêÈë½ñ´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¹á»³¹°Ê¸»á¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÙÀî¾»É§»á¤â¤Þ¤¿¸µ·Ð»º´±Î½¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÌÚ¸¶»á¤ÎÈë½ñ´±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÐÌÚÀµ»á¤â·Ð»º´±Î½¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬·Ð»ºÉûÂç¿Ã»þÂå¡¢Èë½ñ´±¤òÌ³¤á¿®Íê¤òÆÀ¤¿¿ÍÊª¤À¡£
Èà¤é¤¬¡¢¸À¤ï¤Ð¡ÖTEAM¹â»Ô¡×¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂ«¤Í¤ë¤Î¤¬¡¢½¾Íè¤«¤é¹â»Ô»á¤¬¡Ö¿´¤ÎÍ§¡×¤È¤·¤Æ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¿ÌÚ¸¶»á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯Æ°¤¤¤¿¡£
1·î9Æü¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¡¢23ÆüÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤â¡¢Íâ10Æü¤Ë¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö»êµÞ¤ÎÏ¢Íí¤Ç¤¹¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÌ³Ï¢Íí¤òÈ¯¤·¤¿¤Î¤â¡¢¡ÖTEAM¹â»Ô¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯7·î¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÀÐÇË¼«Ì±ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¡ÖÀÐÇËÂà¿Ø¡×¤ÈÊó¤¸¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸íÊó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹õÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥¯¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÌ³Ï¢Íí¤â¡¢²ò»¶¤«¤éÁªµó¤Þ¤ÇÄ¶Ã»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ëÆüÄø¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¡¢¡ÖÍ½¤á¡¢½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÂ¥¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î½éÅöÁª°ÊÍè¡¢Æâ³Õ¤ä¼«Ì±ÅÞ¤ÇÍ×¿¦¤ÏÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´±Å¡Æþ¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÊä¤¦¤Î¤¬¡¢³Æ¾ÊÄ£ÂÐºö¡¢µ¡Ì©Èñ¤Î½èÍý¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ê¤É¤ËÀºÄÌ¤·¤¿º£°æ»á¤é¸µ´±Î½¤¿¤Á¤Ç¡¢º£²ó¤Î²ò»¶·à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤Î¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹â»Ô»á¤È°ÂÇÜ»á¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¤³¤³¤Ç»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢2014Ç¯12·î¤Î°ÂÇÜ»á¤Ë¤è¤ë²ò»¶·à¤À¡£¤³¤Î¤È¤¡¢°ÂÇÜ»á¤Ï¡¢Ã«³ÀÄ÷°ì´´»öÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤é¸Â¤é¤ì¤¿´´Éô¤Ë¤À¤±¡¢¡Ö¾ÃÈñÁýÀÇ¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤Ê¤é½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡×¤È¹ð¤²¡¢Å°Äì¤·¤¿¾ðÊó´ÉÍý¤Î²¼¡¢ÌîÅÞ¤ÎÁªµóÂÖÀª¤¬À°¤¦Á°¤Ë¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡£
ÁíÌ³Áê¤À¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢É®¼Ô¤é¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¼óÁê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤·¤¤µÄ°÷¤Ë¤â²ò»¶¤ÎÏÃ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È³Ø¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÁê½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤é¡¢Â¦¶á¤È¡ÖÇ¯ÌÀ¤±²ò»¶¡×¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»Ô»á¡£¸Â¤é¤ì¤¿Â¦¶á¤È¤À¤±¾ðÊó¶¦Í¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿»Ñ¤Ï°ÂÇÜ»á¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
°ÂÇÜ»á¤Ï¡¢ºÇÂçÇÉÈ¶¤Ç¤¢¤ë°ÂÇÜÇÉ¤òÎ¨¤¤¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤âµÕ¤é¤¦¤â¤Î¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤°ì¶¯ÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô»á¤ÎÅÞÆâ´ðÈ×¤Ï¼å¤¯¡¢¹â»Ô»á¤Î¤¿¤á¤Ê¤éµÄ°÷¥Ð¥Ã¥¸¤ò·ü¤±¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤µÄ°÷¤Ï¡¢¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤é¿ô¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
»öÌ³Åª¤Êºî¶È¤Ï¡ÖTEAM¹â»Ô¡×¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ÂÐ¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ë¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤Ï¤½¤³¤ËÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ä¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ö¡Ú½°±¡²ò»¶¡Û¹â»Ô¼óÁê¤¬¤Ä¤¤¤ËÂçË½Áö¡Ä¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Î¡ÖËãÀ¸ÂÀÏºÀÚ¤ê¡×¤Ç¤¤¤è¤¤¤è³³¤Ã¤×¤Á¤Ø¡×¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¹â»Ô¼óÁê¤¬¤Ä¤¤¤ËÂçË½Áö¡Ä¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Î¡ÖËãÀ¸ÂÀÏºÀÚ¤ê¡×¤Ç¤¤¤è¤¤¤è³³¤Ã¤×¤Á¤Ø
