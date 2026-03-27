2月の衆院選において、結成直後の新党「中道改革連合」から出馬し、落選した候補者たちは今、何を思うのか。彼らに後悔の念はあるのだろうか。【映像】「5爺」と話題になった中道の結成会見（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、立憲民主党にも公明党にも基盤がない中で選挙戦を戦い、東京17区で敗れた反田麻理氏をスタジオに招き、落選候補者たちの現状や立候補の背景について、政治分野のジェンダーギャップ