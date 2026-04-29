高市総理の悲願であり公約でもある食料品の消費税0％。しかしそれが、いま政府内で1％案が浮上しています。それは一体なぜなのでしょうか？28日、国会内で開かれたのは、消費減税などを議論する各党の議員らによる「社会保障国民会議」の実務者会議です。27日、高市首相は。（高市首相）「食料品の消費税率ゼロについては、さきの衆議院選挙に おける自民党の政権公約にも記載しております。時間を要するシステム変更をできる限り