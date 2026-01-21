〈幼い兄弟を指差し「あのふたりをよこせ」…地図に載らない国・ワ州で思春期前の少年が「アヘンの代わり」に奴隷にされるまで〉から続く

地図には載らないが、オランダと同じ面積を持ち、スウェーデンを上回る軍隊を擁する「国」が存在する。その名はワ州。違法薬物であるメス（メタンフェタミン）やヘロインを輸出し、年間600億ドルを稼ぐ麻薬国家だ。

ミャンマーの中で事実上の独立国として機能し、中国政府も頭を悩ませるこの謎の民族国家は、いったいどのようにして誕生したのか。そして、なぜ麻薬なしには存在できないのか。

『ナルコトピア 東南アジア“黄金三角地帯”の麻薬国家「ワ州」を追う』（パトリック・ウィン著、光文社）から、ワ州の驚くべき実態を紹介する。



教育も医療も足りていない…“中産階級”のない国

ワ州に中産階級はほとんど存在しない。エリートと平民がいるだけだ。ワ人の半分以上が学校にかよわないし、平凡な病気でもまだ治療が行き届いていない。癌は死を意味する。

近年、ワ州政府は、税収の10パーセントを教育や医療に用いなければならないという頼もしい法律を制定したが、現実には実効化されていない。

こういったワ州の現状は真の悲劇だ。ワ州の指導部は、ソー・ルーの未来像とウェイ・シュウ・カンの富を融合させて、ノルウェーやアラブ首長国連邦に代表される石油国家のように、市民に高い質の教育と医療を提供できる。

しかし、ワ州が福祉国家を作る際の資金源はメスになってしまうのだ。もっとも、多くの国と同じように、金持ちは自分たちで富を独占している。

少なくともワ州の大衆は、現在では声を持っている。ワ州を「地球上でもっとも明らかにされていない場所のひとつ」と呼んだBBCの報道は、まだ一部真実であるものの、ソーシャルメディアの影響でかつてなく不正確になっている。

ワ州ではふたつの中国系のスマートフォン向けアプリが人気だ。ユーザーが写真やビデオを共有するWeChatと、TikTokの中国語版のDouyin（抖音）だ。

「中国人を公開処刑」SNSから見える“ワ州”の実態

こうしたアプリを通じて、ワの人々の生活を垣間見ることができる。アップロードされた動画をいくつか見ると、ワ州は超乱暴という評判どおりだ。パンサンのナイトクラブでの平手打ち対決。泥棒をバスケットボールのゴールに縄で縛りつけてスリッパで叩きまくる群集。そして公開処刑──ワ人の宝石店主の殺害で告発された中国人3人が泥の丘を引きずられて射殺される。

その一方で、顔をしかめたくなるこういった投稿より、陽気な投稿のほうがはるかに多い。ギターを弾きながら、やさしい声でワ州国歌を歌う小隊。UWSAの軍服を着てハイウェイのまんなかでブレークダンスを披露するBボーイ。

男女を問わず、UWSA兵士の投稿でもっともよく見かけるのは、アプリで加工された写真だ。世界じゅうのモテたいZ世代の習慣である。これらと麻薬国家の戦士としての評判をいっしょくたにするのには無理がある。

中国が“麻薬国家”ワ州に介入できない理由

ワ州の政治的未来について言えば、新たな危機は到来するだろうが、州自体は非常に安定している、それに大いにかかわっているのが中国との関係だ。

「山寨中国」という表現は死語になりつつあっても、ワ州は従属国家なのだ。UWSA中央委員会は中国からの細かい要求にすべてしたがう必要はないが、大きな政策変更に関しては、事実上の拒否権を握る中国共産党の担当者に相談している。

ワ州の指導者はこうした従属的な立場をよく思ってはいないけれど、中国が武器や燃料、機器、通信インフラなどを供給しているかぎり、巨大な隣国の意向にしたがわざるをえない。

勃興する超大国に発展途上国が与することは過去にもあった。台湾やイスラエルはアメリカの従属国になることで繁栄している。21世紀においても中国が力を増しつづけるのであれば、ワ州も中国の従属国として繁栄できるだろう。

その一方、ワ州指導部はしたたかに中国による併合を防ぐための安全策を講じている。というのも、ワ州はビルマ内に位置しているので、中国もワ州の領土をあからさまに獲得することはできないのだ。国際連合が承認している主権国家への侵略になってしまう。

（パトリック・ウィン／Webオリジナル（外部転載））