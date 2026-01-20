『ベイマックス』×「アメホリ」が初コラボ！ 白くて丸みのあるシルエットを再現した“トートバッグ”など展開
ディズニー映画『ベイマックス』とアパレルブランド「AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）」の初コラボレーションアイテムが、1月23日（金）から、全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で順次発売される。
【写真】折り畳むとベイマックスの顔になる「エコバッグ」も！ 初コラボアイテム詳細
■全6アイテムをラインナップ
今回登場する「AMERICAN HOLIC Disney Collection『BAYMAX』」は、心優しいケア・ロボット“ベイマックス”を主役に、作中の舞台“サンフランソウキョウ”のレトロポップな世界観を取り入れた雑貨アイテム全6アイテム。
注目は、ベイマックスの白くて丸みのある愛らしいシルエットを再現した「パッチトートバッグ」。ボディ部分はボア生地に刺しゅうアップリケを施しており、ベイマックスのふわふわ感が楽しめる。
また、折り畳むとベイマックスの顔になる「ポケッタブルエコバッグ」は、異なる絵柄の2種類で展開。ホワイトにはシルバー地に普段の白いベイマックスが、レッドにはサンフランソウキョウの夜景がプリントされた本体に、赤のパワードスーツを着たベイマックスが施されており、好みのデザインが選べる。
さらに、ベイマックスの質感を再現した「パフィーポーチ」や作品の印象的なシーンをプリントした「スマホタブチャーム」、サンフランソウキョウの街並みをプリントしたクリアポーチ付き「ストラップ」も用意され、日常に癒しを与えてくれるアイテムがそろう。
