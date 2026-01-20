しずる・池田がロケ中にバリカンで自ら刈り込みを入れて坊主に。衝撃的な姿に変貌し、「EXILEみたい」とザコシやくっきー！らが目を丸くした。

【映像】「EXILEみたい」人気芸人の衝撃の姿

19日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#3が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の舞台は東京都杉並区の「方南銀座商店街」。「日本の商店街を盛り上げよう」と意気込んでいると、池田が「純がゾンビに！」と言いながらゾンビ化した相方・純をチェーンで繋いで合流。MAD5&“純ゾンビ”の6人で商店街をぶらつき、“解毒剤”を探すことに。

外に純を残し、5人は居酒屋へ。純は外からうらめしそうに５人を眺めて威嚇した。ケムリだけが「可哀想だろ」と純を気遣っていると、純に異変が。ケムリは「純さん、ヤンキーに絡まれています！」「助けに行きましょう！」とメンバーを外に連れ出した。

ヤンキーを見た一行は「この間の不良ちゃうか？」「川崎のヤンキー！」と大盛り上がり。純に絡んでいたのは#１の多摩川ロケで池田の髪の毛をバリカンで刈ったヤンキーだった。ヤンキーは純から金を巻き上げるところだった。MAD5メンバーはヤンキーの腕にギラギラ光る時計を見つけ、「とんでもない時計」「ダイヤか？」とザワついた。

ヤンキーが「また髪の毛刈るぞ！」と凄むと、池田は「お前、川崎にいたろうが！」と一触即発。#１のようにスローモーションで喧嘩を始めた。池田は「なるべくゆっくりな！」とヤンキーに呼びかけ、ヤンキーが握っていたバリカンにわざと当たりに行った。バリカンにはアタッチメントが付いていて池田の髪の毛が刈れず、池田は「（アタッチメントを）1ミリにしようか！？」「来い！」とヤンキーを挑発。アタッチメントを付け替えたバリカンに再び向かっていった。

髪の毛が薄くなったのを確認すると、池田はバリカンを奪って自ら髪の毛を剃り始めた。ヤンキーは池田のまゆげも攻撃し、池田はとんでもない姿に。池田自身も戸惑ったのか、「お前！明日劇場だぞ！」と若干の動揺を見せた。

髪の毛もまゆげもバッサリと剃り込んだ池田に、ザコシらは「行ったなぁ（笑）」「なくなってるわ」「EXILEみたい」と感想を漏らした。