計算が合わない…〈年収1,000万〉会社員が陥った「ふるさと納税」の盲点とは？通知書で判明した“想定外の自己負担”【CFPが解説】

「手続きは完璧だったはずなのに……」住民税決定通知書を確認したAさんは、ふるさと納税の控除が反映されているにもかかわらず、自己負担額が想定の2,000円を大きく上回っていることに気づきました。その原因は、シミュレーションの入力ミスや制度の誤解ではなく、iDeCoや家族構成を踏まえた節税によって生じた計算上のズレでした。なぜ、このようなトラブルが起きたのかをCFPの岩切健一郎氏が解説します。

「今年も同じ年収のはず」が招いた誤算

都内在住Aさんは、大手企業に勤める40代の会社員。妻はパート勤務で、小学生と幼稚園に通う子どもがいます。

Aさんの年収はここ数年好調で、昨年は1,000万円を超えていました。「今年も同水準だろう」と見込み、冬のボーナス時期にふるさと納税を計画。

ふるさと納税のかんたんシミュレーションに、「年収1,000万円」「配偶者あり」と入力すると、「上限目安は約17万6,000円」と表示されました。

シミュレーションをもとに、Aさんは「今年は17万円まで攻めよう」と、上限ギリギリの17万円分を寄付。確定申告の手間を省くため、寄付を5つの自治体に抑えて、「ワンストップ特例申請書」を提出し、手続きは完了。

「これで来年の税金対策はバッチリ」と満足して年を越しました。

翌年6月、通知書で気づいた「想定外」

翌年6月、会社から届いた「住民税決定通知書」に目を通したAさんは、思わず首をかしげました。

「17万円寄付したんだから、税金は16万8,000円くらい安くなっているはずだよな……」

ところが、通知書に記載された税額控除の合計は、約13万円。

「計算が合わない。おかしいな……」その差額は約3万8,000円。書類を見返しても、ワンストップの手続きをミスしたわけではありませんでした。

「手続きは間違っていないのに、一体なにが起きたんだ……？」

3つの「ズレ」が重なり、上限額を押し下げていた

なぜ、シミュレーションでは「17万6,000円」と表示された上限が、実際には「13万円台」まで下がってしまったのでしょうか。





原因を分解してみると、Aさんの家庭ならではの事情と、多くの人が陥りがちな「見込み違い」が浮かび上がってきました。

1. 障害者控除の適用（入力漏れ）

Aさんの2人の子どもは発達の遅れがあり、昨年、精神障害者健康福祉手帳（障害者手帳）を取得していました。手帳があると、税制上の「障害者控除」が適用されます。

Aさんの子どもの場合は「一般の障害者」に該当し、住民税の計算上、1人あたり26万円の所得控除がつきます。2人分で52万円。これだけ課税される所得が減ります。

年末調整の障害者控除の欄には記入したものの、ふるさと納税のシミュレーションの際はそのことがすっぽり抜けていたのです。

2. iDeCoの開始（入力漏れ）

さらにAさんは、老後資金のためにiDeCo（個人型確定拠出年金）を始めていました。

勤務先に企業型確定拠出年金がなかったため、Aさんの拠出限度額は月2万3,000円。満額を掛けていたので、年額27万6,000円が全額所得控除になります。

こちらも簡易型のシミュレーションで入力が漏れていました。

3. 年収の「見込み違い」

ここが最大の盲点です。

Aさんは「今年も1,000万円を超える」と見込んでいました。しかし、働き方改革の影響を受けたことで例年に比べて残業が減り、実際の年収は960万円で着地していました。

「40万円くらいの差なら誤差では？」と思いがちですが、ふるさと納税の計算においては致命傷になります。

3つのミスが重なったふるさと納税の計算結果

ふるさと納税の上限額（特例分）は、ざっくりいうと「住民税の所得割額（税金のベース）の約2割」です。

・障害者控除（▲52万円）

・iDeCo（▲27万6,000円）

・年収ダウン（▲40万円）

給与所得控除などの計算もあるため厳密には一致しませんが、シミュレーションした条件（年収1,000万円・控除なし）に比べ、ざっくり「100万円超」も税のベースが小さくなるイメージです。

その結果、本来の上限額は17万6,000円ではなく、約13万円前後まで減少。 Aさんはその事実に気づかず17万円を寄付してしまったため、超過した約4万円分は「自己負担2,000円で済む枠」から外れ、自己負担が大きく増える結果になってしまったのです。

ふるさと納税の失敗を防ぐための3つの対策

今回紹介したAさんのように、「よかれと思ってやった節税」や「ちょっとした年収のズレ」が重なり、上限額オーバーを起こすケースは珍しくありません。

最後に、「ふるさと納税での失敗を防ぐための3つの対策」をお伝えします。

1.「詳細シミュレーション」でiDeCoや障害者控除を入力する

ポータルサイトには必ず「詳細版」の計算機があります。面倒かもしれませんが、iDeCoの掛け金や、障害者控除（一般・特別などの区分も確認）を正確に入力してください。これだけで大きなズレは防げます。

2.シミュレーションの年収は「辛め」に見積もる

「昨年が1,000万円だったから」ではなく、今年の源泉徴収票が出るまでは「昨年の9割程度」で計算しておくのが安全でしょう。特にボーナス変動がある人は要注意です。

3.超過分は「完全にムダ」ではないが、損は損

上限を超えると、最大の控除（住民税の特例分）が効かなくなるので、超えた分は一部しか戻らず、自己負担が増えます。「2,000円で返礼品がもらえる」というメリットが薄れてしまうので、上限額のギリギリを攻めず、数万円のバッファを残しておくのが、賢いふるさと納税のやり方です。

家計を守るためのiDeCoや控除が、ふるさと納税の足かせになっては本末転倒。ご自身の「今年のリアルな数字」をもう一度確認しましょう。

合同会社ひなた代表

岩切健一郎