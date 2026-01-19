歌手の工藤静香（55）が手作りスイーツやそのレシピを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられている。

【映像】“すんごい豪邸”と話題の工藤静香の自宅

Instagramで、自宅の庭で育てた下仁田ネギや果物を収穫して料理する様子をたびたび紹介している工藤。「すんごい豪邸」「最高なレシピ！美味しそう」などのコメントが寄せられ、そのライフスタイルが度々話題となっている。

自宅で作ったスイーツに絶賛の声

2026年1月17日は、豆腐や抹茶を使ったおやつや、バナナが入ったゴマケーキを作る様子を投稿した。

「ガラスのボウルで作って、そのままラップをかけてチンをしたら丸くなってかわいいです！栄養を取りたい時の簡単おやつ！抹茶のパワーも黒ゴマのパワーもおやつで！」と、完成した一品を披露。さらに翌18日のストーリーズでは、「きのうのもちもち抹茶にホワイトチョコレートをかけるとブラウニーになります！」とアレンジレシピも紹介した。

工藤の手作りスイーツに対し、ファンからは、「ケーキの色はびっくりだけど栄養たっぷりでおいしそう」「超簡単レシピありがとう！」「レシピ本をシリーズ化して出して欲しい」「本当にステキな奥様、そして良いママ。尊敬します」など、絶賛の声が多数寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）