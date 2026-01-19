吉本興業所属のお笑い芸人、クロヤナギコウジさん（46）が1月17日までに自身のSNSを更新。脳内出血で倒れ、入院中であることを報告しました。毎年きちんと健康診断は受けていたそうで、ネットユーザーに向け「半年前にMRI検査したし、毎年人間ドッグやっててこれなので、本当に皆さんも定期検診してくださいね」と呼びかけました。



【写真】「脳の右側が出血」ベッドに横たわるクロヤナギコウジさん

クロヤナギさんは倒れる前兆として、「音が二重に感じたり後ろに気配を感じたり、なんか気持ち悪いなあと思ってたら、気付いたら地面に倒れてました」と振り返り、倒れた瞬間は「顔面から強打し、顎と鼻から落ち、胸も打ち、それが痛かったのかすらも記憶にありません」。



診断の結果は「皮質下出血でした。いわゆる、脳内出血です」と明かし、現在の症状については「脳の右側が出血してます。左手が痺れたり、右手が熱くなったり、今はとりあえず血圧を下げる薬を入れながらいろいろ薬を入れながら、入院してます」と説明。「怖いなあ」と不安な胸中も明かしました。



クロヤナギさんのコメント欄には連日、ネットユーザーから「びっくりしました」「お大事にしてください」「早くよくなることを祈ってます」など応援のメッセージが寄せられています。