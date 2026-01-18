シアー素材がいい感じ♡【3COINS】小物がスッキリ片付く「新作収納ケース」

【3COINS（スリーコインズ）】の新商品に、ほどよい透け感の収納ケースを発見。半透明な収納グッズは抜け感のある見た目で使いやすく、中身も見えにくいので生活感を隠すのにもぴったりです。そこで今回は、お部屋の整理整頓に便利な「新作収納ケース」を紹介します。

救急箱やメイクボックスとして

「シアーメディスンボックス」は、中身が透けにくい半透明タイプの薬箱です。ボックス内は2段構成になっており、上のトレイには可動式の仕切りも付いています。公式サイトによると、大きさは「約縦14.7 × 横17 × 奥行き17.5cm」。救急箱としてはもちろん、メイクボックスとしても活用できそう。

置き場に困った小物類の避難場所にも

リビングや洗面所など、生活感を隠したい小物類の収納におすすめなのが「シアー蓋付き収納：S」です。半透明タイプかつ蓋付きのため、中身が見えにくく、収納場所が決まっていない小物類を一旦入れておく避難場所としても使えそう。収納ボックスを統一するだけで見た目が整い、抜け感のあるアイボリーとブラウンでおしゃれ見えもバッチリです。

生活感を上手に隠せて、おしゃれに収納できる【3COINS】の「新作収納ケース」。このケースを活用すればお部屋の印象がスタイリッシュに決まりそうなので、ぜひ取り入れてみて。

