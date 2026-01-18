【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day2】 1月18日10時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新情報を多数公開した。

1月17日より18日にかけて開催された「ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～」。Day2ではゲーム内のアップデート情報が一挙に公開された。新キャラクターの情報や、イベントとして久々となるレイドバトル「鋼鉄大陸攻略戦」の開催情報、新たな防御タイプ「複合装甲」と攻撃タイプ「分解」の追加が告知された。

募集（ガチャ）では最大100連分の無料キャンペーンと、その後の星3確率が6%にアップするなど周年恒例の取り組みが行なわれる。

また、Yostar Gamesチャージセンターに本作が対応。これによりYostar IDを所持しているとストアからゲーム内アイテムをお得に購入できるという。このほか、新キャラクターのアクリルスタンドやケイをモチーフにしたグッズの販売も決定した。

