¡¡6Æü¤ËÅçº¬¡¢Ä»¼èÎ¾¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ï¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤Ë¤¢¤ë³èÃÇÁØ¡ÖÉÛÉôÃÇÁØ¡×¤Î°ìÉô¤¬³èÆ°¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢¹ÅçÂç¥Á¡¼¥à¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£³ä¤ì»Ä¤ê¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃÇÁØ¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¤âÄ¹¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë7µé¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÛÉôÃÇÁØ¤ÏÅçº¬¸©°ÂÍè»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ä¹¤µÌó10¥¥í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë±¦²£¤º¤ì·¿¤Î³èÃÇÁØ¡£·§¸¶¹¯Çî¶µ¼ø¡Ê¼«Á³ÃÏÍý³Ø¡Ë¤é¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÃÏÉ½¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¹½Â¤Êª¤ÎÂ»²õ¤Ê¤ÉÍÉ¤ì¤Îº¯À×¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Í¾¿Ì¤ÏÃÇÁØÅìÉô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÏ¶è¤Ç¤ÏÅôäÆ¤ÎÅÝ²õ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¡£±Õ¾õ²½¸½¾Ý¤ÇÊ®½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅÚº½¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤ÏµµÎö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÀ¾Éô¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÛÉôÃÇÁØ¾å¤Ë¤Ï²áµî¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÀ¸¤¸¤¿Ã«¤Î²£¤º¤ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÅìÉô¤â´Þ¤á¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ·Á¤ÎÊÑ²½¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÃÇÁØÁ´ÂÎ¤¬¤è¤êÂç¤¤¯Æ°¤±¤Ð¡¢º£²ó¤ò¾å²ó¤ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£