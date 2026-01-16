¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥ÉÉÕ¤¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥Á¥Ã¥×¥¹vol.8 ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×1·î27Æü¤è¤êÈ¯Çä¡£¥«ー¥É¤ÏÁ´51¼ï¡ª¥«ー¥É¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤Ç3Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ
¡¡¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥Á¥Ã¥×¥¹vol.8 ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¤ò1·î27Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï253±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢VTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥ÉÉÕ¤¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎÂè8ÃÆ¡£Á´51¼ï¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·: 23¼ï¡¿¥Õ¥êー¥À¥à: 23¼ï¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È: 5¼ï¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,400Å¹ÊÞ¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢Cyber Goods Store¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤È¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¸ÂÄêBOX¤È¤·¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥Á¥Ã¥×¥¹vol.8 ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
²Á³Ê¡§253±ß
ÆâÍÆÎÌ¡§24g
¥«ー¥É¼ïÎà¡§Á´51¼ï¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·: 23¼ï¡¿¥Õ¥êー¥À¥à: 23¼ï¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È: 5¼ï¡Ë
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§2026Ç¯6·î～7·î
À½Â¤¸µ¡§»³Ë§À½²Û
È¯Çä¸µ¡§¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
ÈÎÇä¾ðÊó
Å¹ÊÞ
¡¦Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,400Å¹ÊÞ
¡¦Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ê12ÂÞ¹ØÆþËè¤Ë¸ÂÄêÆÃÅµ¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡Ê12ÂÞ¹ØÆþËè¤Ë¸ÂÄêÆÃÅµ¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ï¡¢Cyber Goods Store¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¥«ー¥È¥óÈÎÇä¡Ê1È¢12ÂÞÆþ¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1È¢¹ØÆþËè¤Ë¸ÂÄêÆÃÅµ¤Î¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¢¨ÇÛÉÛ¤ÎÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Cyber Goods Store¤Ç¤Ï¡¢¥«ー¥È¥óÈÎÇä¡Ê1È¢12ÂÞÆþ¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤È¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¸ÂÄêBOX¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
¡¡1·î27Æü¤è¤ê¡¢¥«ー¥ÉÁ´51¼ï¤Î¥«ー¥É¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤Ç3Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊçÊýË¡¡Û
¡Ê1¡ËCyber Goods Store¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー
¡Ê2¡Ë³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡Ê¡Ö#¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥Á¥Ã¥×¥¹8¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¡Ë
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë0»þ～2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬
¢¨³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤Ï¡Ê1¡Ë¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥áー¥ë¤ò¼õ¿®µñÈÝÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÅöÁªÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤ÏÂè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤ä¸½¶â¤È¤Î¤ª°ú¤´¹¤¨¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Åö¼Ò¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥®¥ë¥¶¥ì¥óIIIÀ¤ / ¥·¥¹¥¿ー¡¦¥¯¥ì¥¢ / ¹ìµþ»Ò / ½Õºê¥¨¥¢¥ë / ËÜ´Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê / ºùÑÛ·î / ¥¸¥çー¡¦ÎÏ°ì / ¤Ç¤Ó¤Ç¤Ó¡¦¤Ç¤Ó¤ë / ÎµÃÀÂº / »°»ÞÌÀÆá / Àã¾ëâÃ¿Ò / ¥ì¥ô¥£¡¦¥¨¥ê¥Õ¥¡ / ¥¢¥ë¥¹¡¦¥¢¥ë¥Þ¥ë / ÇòÀãÇÃ / ÉÔÇËÌ« / ¶õÀ±¤¤é¤á / À±Æ³¥·¥ç¥¦ / ¾®Ìø¥í¥¦ / ÁÑ±À¥«¥²¥Ä / °ËÇÈ¥é¥¤ / Î©ÅÁÅÔ¡¹ / ÛÙÍÕ¤ë¤ê / ¥ß¥é¥ó¡¦¥±¥¹¥È¥ì¥ë
(C)ANYCOLOR, Inc.
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£