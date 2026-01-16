É×ÉØ¤ÇÇ¯¶â·î23Ëü±ß¡¢Âà¿¦¶â1,800Ëü¤À¤¬¡ÄºÊ¤¬¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¡×¤ÈÈáÌÄ¡£µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÏ·¸å¤ò¿©¤¤¤Ä¤Ö¤¹¡¢¼Â²È¤Î¤³¤¿¤Ä4Ê¬¤Î3¤ò¥Ç¡¼¥ó¤È¿Ø¼è¤ë38ºÐ¡¦½ÐÌá¤ê¼¡½÷¤Î¡Ö¤Ì¤¯¤Ì¤¯´óÀ¸½Ñ¡×¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌ¼¤¬·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡Ö¿Æ¤ÎÌ³¤á¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È°Â¿´¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥º§¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¤¤Þ¤Î»þÂå¡¢¤½¤¦Ã±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ëº§¤¹¤ëÌ¼¤ËÂÐ¤·¡¢Ì¾»ÄÀË¤·¤µ¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌá¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö½ÐÌá¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼êÊü¤·¤Ç¤Ï´î¤Ù¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÇÈÂ¿FP»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦ÇÈÂ¿Í¦µ¤»á¤¬¡¢²ð¸î»Î¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤ËÏ·¸å¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÁêÃÌÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆùÉÕ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½ÐÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¼¡½÷
¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¸Í·ú¤Æ¤ËÊë¤é¤¹º´Æ£¤µ¤óÉ×ºÊ¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë67ºÐ¡£É×¤ÎÇ¯¶â¤Ï·î14Ëü±ß¡¢ºÊ¤ÎÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬·î9Ëü±ß¤Ç¡¢À¤ÂÓÇ¯¶â¤Ï·î23Ëü±ß¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤ÆÂà¿¦¶â¤Ï2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ1,800Ëü±ß¡£ìÔÂô¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Î¹¹Ô¤ä³°¿©¤ò¤Û¤É¤Û¤É¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤òÁ÷¤ë·×²è¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼¡½÷¤Î·Ã¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿38ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£·ëº§10Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÎ¥º§¡£»Å»ö¤â¼¤á¡¢²ÙÊª¤òÊú¤¨¤ÆÆÍÁ³µ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£¤¹¤°Æ¯¤¯¤«¤é¡×
¤½¤¦¿ÀÌ¯¤ËÏÃ¤¹Ì¼¤ò¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï¿®¤¸¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤ÏÃë¶á¤¯¤Þ¤Ç¿²¤Æ¡¢¿©»ö¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÆÇ¤¤»¡£²¿¤è¤êÏÂ»Ò¤µ¤ó¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ã¤µ¤ó¤Î¿©À¸³è¤Ç¤·¤¿¡£
Î¥º§¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤«¡¢¿¼Ìë¤Ë²Û»Ò¥Ñ¥ó¤äÁÚºÚ¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤Ï°ß¤ËµÍ¤á¹þ¤à¡Ö¥É¥«¿©¤¤¡×¤¬½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿´¤Î¶õÆ¶¤òËä¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤Î¿©Íß¤Î¥Ä¥±¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Èñ¤ÎµÞÆ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÏ·¿Æ¤ÎºâÉÛ¤òÄ¾·â¡£°ÊÁ°¤è¤ê¿©Èñ¤Ï·î2Ëü±ß°Ê¾å¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢¸÷Ç®Èñ¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÂå¤äÊÝ¸±ÎÁ¤Þ¤Ç¤â¿Æ¤¬Î©¤ÆÂØ¤¨¤ë»ÏËö¡£
Ëè·î¤ÎÀÖ»ú¤Ï3Ëü±ß¶á¤¯¡Ä¡Ä¡£ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï²È·×Êí¤òÁ°¤Ë¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯Æü¡¹¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¿¼¹ï
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤Ë¼Â²È¤ØÌá¤ë½÷À¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬¤¹¤Ç¤ËÇ¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â·î23Ëü±ß¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»µïÈñ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿©Èñ¡¢°åÎÅÈñ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢Í¾Íµ»ñ¶â¤Ï·î¿ôËü±ß¤¬¸Â³¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤ËÀ®¿Í¤·¤¿²ÈÂ²¤¬1¿Í²Ã¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²È·×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï´ÊÃ±¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏ·¸å¤ÏÃù¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤»¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤êÊø¤·¤¬ÁÛÄê¤è¤êÁá¤Þ¤ë¤È¡¢80Âå°Ê¹ß¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·â¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤ÏÄ¹À¸¤¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ÎÃù¶â¤ÇÂ¤ê¤ë¤Î¤«¤·¤é¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·Ã¤µ¤ó¤âÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ½¢¿¦¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¼º¤¤¡¢Î¥º§¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã²¼¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤¬¡¢¼Â²È¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¿¤Ä¤ÇÇúÈ¯¤·¤¿ÅÜ¤ê
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êë¤ì¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î²æËý¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£µï´Ö¤Î¤³¤¿¤Ä¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë·Ã¤µ¤ó¤¬ÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î4Ê¬¤Î3¤òÆÈÀê¤·¤Æ¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Â¤ò½Ì¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×
ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬ÅØ¤á¤ÆÎäÀÅ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢·Ã¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¯¤á¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¤¨¡¢¶¹¤¤¡©¡×¤È°µ¤¤Î¤Ê¤¤ÊÖ»ö¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ç¿È¾¡¼ê¤ÊÂÖÅÙ¤¬¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤ÇÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿»å¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤¬ºï¤é¤ì¡¢¼«Í³¤Ê¶õ´Ö¤µ¤¨Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ã¤µ¤ó¤ÎÂ¤ò²¡¤·ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÌ¼¤ÎÌÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·Ã¡¢¤â¤¦¸Â³¦¤Ê¤Î¡£°ì½ï¤Ë½»¤à¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ï¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤âÏ·¸å¤Ê¤Î¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î´ü¸Â¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤Ë¡¢·Ã¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤ä¤¬¤ÆÎÞ¤ò¤¿¤á¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¸åÇËÃ¾¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀþ°ú¤¤È¤ª¶â¤Î¥ë¡¼¥ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¾ð¤È¤ª¶â¤ÏÀÚ¤êÊ¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÀ¸³èÈñ¤ÎÌÀ³Î²½¡£¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÄã¤Ç¤â·î3Ëü±ß¤«¤é5Ëü±ß¤ÎÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Ê§¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢½¢Ï«¤Þ¤Ç¤Î´ü¸Â¤ò¶èÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Ç¤¹¡£Âà¿¦¶â1,800Ëü±ß¤¬¡¢²¿ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÏÅ¤¦Á°Äó¤Ê¤Î¤«¤ò¿ôÃÍ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë»Ò¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½»¤ßÂ³¤±¤ëÁ°Äó¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤Æ±µï¤Ï¡¢¤º¤ë¤º¤ë¤ÈÄ¹´ü²½¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤ÎÏ·¸å¤È¡¢»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¹¡£½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤È¡¢°ÍÂ¸¤òµö¤¹¤³¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¸åÇËÃ¾¤òËÉ¤°Âè°ìÊâ¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô»ú¤Ç¡£¤³¤ì¤¬¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤âÎäÀÅ¤ÇÍ¥¤·¤¤ÁªÂò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÈÂ¿ Í¦µ¤
ÇÈÂ¿FP»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼