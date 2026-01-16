¡ÚÁ´¹»¤ÎÇÜÎ¨·ÇºÜ¡Û²¬»³¸©»äÎ©¹â¹»Æþ»î2025»Ö´êÇÜÎ¨¡¦1´ü¡¡½¢¼Â¤Î¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¥¯¥é¥¹53.70ÇÜ¡¡²¬»³Î¶Ã«¡¦ÆÃ¿Ê37.00ÇÜ¡¡ÁÒÉß¡¦ÆÃ¿Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹14.53ÇÜ¡¡ºîÍÛ³Ø±à¡¦¿Ê³Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¯¥é¥¹14.51ÇÜ¡¡ÌÀÀ¿³Ø±¡¡¦ÆÃÊÌ¿Ê³ØⅢÎà10.70ÇÜ¡Ú1·î16ÆüÈ¯É½¡Û
²¬»³¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë21¤Î»äÎ©¹â¹»¡ÊÀîºê°åÂçÉíÂ°¡¦µÈÈ÷¹â¸¶³Ø±à¡¦Ä«Æü½ÎÃæÅù¤Î¤¾¤¯¡Ë¤ÎÁªÈ´1´üÆþ»î¤Î½Ð´ê¾õ¶·¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð´ê¼Ô¿ô¤Ï2Ëü7,203¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é165¿ÍÁý²Ã¤·¡¢ÇÜÎ¨¤Ï5.01ÇÜ¤È¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Î4.96ÇÜ¤ò¶Ï¤«¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹»¤Î½Ð´ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
´ØÀ¾¡¦²¬»³¡¦»³ÍÛ³Ø±à¡¦ÁÏ»Ö³Ø±à
¡Ö´ØÀ¾¡¦²¬»³¡¦»³ÍÛ³Ø±à¡¦ÁÏ»Ö³Ø±à¡×¤ÎÁ´³Ø²Ê¡¦¥³ー¥¹¤Î½Ð´êÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾¤ÎEI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï3.34ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÍÛ³Ø±à¤ÏÆÃ¿Ê¤¬8.42ÇÜ¡¢ÁÏ»Ö³Ø±à¤ÎÆÃ¿Ê¤Ï5.25ÇÜ¡£²¬»³¤Ï0.59ÇÜ¤ÈÄê°÷³ä¤ì¤Ç¤¹¡£
²¬»³¾¦ÂçÉíÂ°¡¦½¢¼Â¡¦²¬»³ÍýÂçÉíÂ°
¡Ö²¬»³¾¦ÂçÉíÂ°¡¦½¢¼Â¡¦²¬»³ÍýÂçÉíÂ°¡×¤ÎÁ´³Ø²Ê¡¦¥³ー¥¹¤Î½Ð´êÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü②¡Û¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¼Â¤Î¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢53.70ÇÜ¤ÈºÇ¤â¹â¤¤ÇÜÎ¨¤Ç¤¹¡£²¬»³ÍýÂçÉíÂ°¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³ー¥¹¿Ê³Ø¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢5.60ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÀ¿³Ø±¡¡¦²¬»³³Ø·Ý´Û¡¦¶â¸÷³Ø±à
¡ÖÌÀÀ¿³Ø±¡¡¦²¬»³³Ø·Ý´Û¡¦¶â¸÷³Ø±à¡×¤ÎÁ´³Ø²Ê¡¦¥³ー¥¹¤Î½Ð´êÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü③¡Û¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÀ¿³Ø±¡¤ÎÆÃÊÌ¿Ê³Ø¥³ー¥¹ⅢÎà¤Ï10.70ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³³Ø·Ý´Û¤ÎÉáÄÌ¤Ï4.58ÇÜ¡¢¶â¸÷³Ø±à¤ÎÆÃÊÌ¿Ê³Ø¥¯¥é¥¹¤Ï2.00ÇÜ¤Ç¤¹¡£
À¶¿´½÷»Ò¡¦ÁÒÉß¡¦ÁÒÉß¿é¾¾¡¦¶½¾ù´Û
¡ÖÀ¶¿´½÷»Ò¡¦ÁÒÉß¡¦ÁÒÉß¿é¾¾¡¦¶½¾ù´Û¡×¤ÎÁ´³Ø²Ê¡¦¥³ー¥¹¤Î½Ð´êÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü④¡Û¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÒÉß¤ÏÆÃ¿Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤Ç14.53ÇÜ¡£ÁÒÉß¿é¾¾¤Î¾¦¶È¤Ï5.86ÇÜ¡¢¶½¾ù´Û¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ç4.50ÇÜ¤È¹âÇÜÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÍÛ¡¦²¬»³Î¶Ã«¡¦Èþºî¡¦¶¦À¸
¡ÖºîÍÛ¡¦²¬»³Î¶Ã«¡¦Èþºî¡¦¶¦À¸¡×¤ÎÁ´³Ø²Ê¡¦¥³ー¥¹¤Î½Ð´êÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü⑤¡Û¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³Î¶Ã«¤ÎÆÃÊÌ¿Ê³Ø¤¬37.00ÇÜ¡¢ºîÍÛ¤Î¿Ê³Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¯¥é¥¹¤¬14.51ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤ä¤Þ»³ÍÛ¡¦ÊýÃ«ÕÜ¼Ë¡¦²¬»³ÇòÎÍ
¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ»³ÍÛ¡¦ÊýÃ«ÕÜ¼Ë¡¦²¬»³ÇòÎÍ¡×¤ÎÁ´³Ø²Ê¡¦¥³ー¥¹¤Î½Ð´êÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü⑥¡Û¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊýÃ«ÕÜ¼Ë¤ÏÄê°÷³ä¤ì¤Ç¤¹¡£
²¬»³¸©¤Î»äÎ©¹â¹»¤ÎÁªÈ´1´üÆþ»î¤Ï¡¢1·î22Æü¡¦23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï²¬»³ÇòÎÍ¤¬1·î24Æü¡¢¤Û¤«20¹»¤Ï1·î30Æü¤Ç¤¹¡£