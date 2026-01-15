·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·Edy¡×¤ËiPhone¸þ¤±³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¡Ö³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ä¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤«¤é¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª¥ª¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥¸¤âÂÐ±þ
³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤Ï14Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Ê¤É¸þ¤±¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¥¢¥×¥ê¡Ê°Ê²¼¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëiOSÈÇ¤Ë¤ÆÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡Ö³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ª¤è¤Ó¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤«¤é¡Ö³ÚÅ·Edy¥«¡¼¥É¡×¤Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸µ¡Ç½¤È¥ª¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥¸µ¡Ç½¤¬2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤ÏJCSI¡ÊÆüËÜÈÇ¸ÜµÒËþÂÅÙ»Ø¿ô¡Ë¤Î2025Ç¯ÅÙÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ëQR¥³¡¼¥É·èºÑ¶È¼ï¤Ç¡Ö¸ÜµÒËþÂ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦½é¤Î3Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊØÍø¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÈÆþ¸ý¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ê°Ê²¼¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¥¢¥×¥ê¡Ë¤ÎÅý¹ç¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î³ÚÅ·¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Îµ¡Ç½¤ò³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤ØÅëºÜ¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤ÆÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤ÎiPhone¸þ¤±¡ÊiOSÈÇ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ä³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é³ÚÅ·Edy¥«¡¼¥É¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥ª¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥¸µ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤Î³ÚÅ·Edy¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥¸µ¡Ç½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¡ÖEdyµ¡Ç½ÉÕ¤³ÚÅ·¥«¡¼¥É¡×¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ïº£²ó¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ï³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤Ë³ÚÅ·Edy¥¢¥×¥ê¤ò´°Á´Åý¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÊØÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥êÌ¾¡§³ÚÅ·¥Ú¥¤
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹
³«È¯¼Ô¡§Rakuten Group, Inc.
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§9.10.0
Android Í×·ï¡§8.0 °Ê¾å
Google Play Store¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rakuten.pay
¥¢¥×¥êÌ¾¡§³ÚÅ·¥Ú¥¤-³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥¢¥×¥ê
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹
³«È¯¼Ô¡§Rakuten Group, Inc.
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§9.10.0
¸ß´¹À¡§iOS 15.0°Ê¹ß¤Þ¤¿¤ÏwatchOS 8.0°Ê¹ß¡¢visionOS 1.0°Ê¹ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1139755229?mt=8
