¡ÚÎø°¦¡Û½÷À1000¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡É°ÛÀ¤ÎÀ¶·é´¶¡É¡Ö¤ª¤·¤Ü¤ê¤Ç´é¤ò¿¡¤¯¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¡¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤ò°·¤¦¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥°ÃæÀ¾¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¡¢¡ÖZÀ¤Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¶·é´¶¤ª¤è¤Ó¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î25¡¦26Æü¡¢18¡Á29ºÐ¤Î½÷À1004¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬°ÛÀ¤Î¡ØÂè°ì°õ¾Ý¡Ù¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È»×¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡×¡Ê69.7¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¾Ð´é¤Ê¤É¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¡Ê46.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡×¡Ê43.9¡ó¡Ë¤Î½ç¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¬¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÈ±·¿¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê56.7¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÈ©¤¬¤¤ì¤¤¡¦¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê39.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉþ¤Ë¥·¥ï¤ä±ø¤ì¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê39.5¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î°ÛÀ¤Î¹ÔÆ°¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥«¥Ð¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬81.5¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö°û¿©Å¹¤Î¤ª¤·¤Ü¤ê¤Ç´é¤ò¿¡¤¯¡×¡Ê79.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉþ¤Ë¥·¥ï¤ä±ø¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê76.2¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌó8³ä¤Î¿Í¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤Ë¡¢¡Ö¼ê¤ò°áÎà¤Ç¿¡¤¯¡×¡ÖÄÞ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¿¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¤Ï³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤äÀ¸³è½¬´·¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ÛÀ¤ÎÀ¶·é´¶¤ÎÍÌµ¤Ï¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤¬35.4¡ó¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤¬44.8¡ó¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó8³ä¤Î¿Í¤¬¡Ö±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÛÀ¤ÎÀ¶·é´¶¤ÏÎø°¦´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¡ØÁ°Äó¾ò·ï¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£