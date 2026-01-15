SWEET STEADY¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ëCDÈ¯Çä·èÄê
SWEET STEADY¤¬3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ëCD¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢YouTube¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸²ó¿ô¤¬260Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢10,000·ï°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¼ýÏ¿¡£
3rd¥·¥ó¥°¥ëCDÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡ä¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢SWEET STEADY¤Ï4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢5Æü¡ÊÆü¡ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ãSWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3rd¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://lnk.to/NrpB1fJr
½é²óÈ× 3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë KLS_10007
SWEET STEADYÈ× 1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËKLS_10008
ÄÌ¾ïÈ× 1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë KLS_10009
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±(³Æ·ÁÂÖJK¼Ì³¨ÊÁ)
TOWER RECORDS¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§¡ÖÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×
¡¦SWEET STEADYÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§¡ÖÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
HMV¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§¡Ö±öÀîè½À¤ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×
¡¦SWEET STEADYÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§¡Ö±öÀîè½À¤ À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
¥Í¥ª¥¦¥£¥ó¥°
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§¡Ö»³ÆâºéÆà ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×
¡¦SWEET STEADYÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§¡Ö»³ÆâºéÆà À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§¡Ö·ªÅÄ¤Ê¤Ä¤« ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×
¡¦SWEET STEADYÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§¡Ö·ªÅÄ¤Ê¤Ä¤« À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§¡Ö±üÅÄºÌÍ§ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×
¡¦SWEET STEADYÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§¡Ö±üÅÄºÌÍ§ À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢¡ÊJoshin web¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à¡Ë
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§¡Ö²»°æ·ë°á ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×
¡¦SWEET STEADYÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§¡Ö²»°æ·ë°á À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
Sony Music Shop
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§¡Ö¾±»Ê¤Ê¤®¤µ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×
¡¦SWEET STEADYÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§¡Ö¾±»Ê¤Ê¤®¤µ À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
±þ±çÅ¹¶¦ÄÌÆÃÅµ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§¡Ö½¸¹çA¼Ì ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×
¡¦SWEET STEADYÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§¡Ö½¸¹çA¼Ì À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÅ¹ÊÞËè¤ËÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãSWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢5Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÀéÍÕ¸©¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì ¥Û¡¼¥ë9,10
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://sweetsteady.asobisystem.com/feature/2nd_anniversary_live
