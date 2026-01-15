Åß¤ÎÀÖ¤¤¤´¤Á¤½¤¦¥É¥ê¥ó¥¯¡ª¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÃÆ¤±¤ë¡ÈÀÖ¤¤¤´¤Á¤½¤¦¡É¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿Íµ¤²Ì¼Â¡ÖÊ¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤ËÅß¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡ù
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ540±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¤Ë¡Ü100±ß¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É³Æ¼ï¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹ÊÞ¤Ç½ªÆüÈÎÇä¡¡¢¨µå¾ìÅ¹ÊÞ¡¦Æ°Êª±àÅ¹ÊÞ½ü¤¯
¢¨ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢1ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤Ë¡ÖÊ¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À(ICE) ¡×¤È¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É (HOT)¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤Ï¡¢¡ÈÀÖ¤¤¡¦´Ý¤¤¡¦Âç¤¤¤¡¦¤¦¤Þ¤¤¡É¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò´§¤·¤¿¡¢Ê¡²¬¸©È¯¾Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´ÅÌ£¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¸ý¤Ë¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤Ê²Ì½Á´¶¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î²ÌÊª¤Ç¤¹¡ù
Åß¤«¤é½é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºÇ¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¿¼¤Þ¤ëÉÊ¼ï¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Åß¸ÂÄê¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×
¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤È²ÌÆùÆþ¤ê¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¥ì¥â¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À¡×¤Ï¡¢¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤ò¤«¤±¤¿ÆÃÀ½¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡ª
¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤È¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¼«Á³¤Ê´ÅÌ£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë½Å¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡£
¼ê»Å¹þ¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ü¹Ô¤¤¢¤ëÉ÷Ì£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Åß¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤´¤í¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿²Ì¼Â¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¨¤Ð¡¢°û¤à¤¿¤Ó¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ù
´¨¤µ¿¼¤Þ¤ëµ¨Àá¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¥«¥Õ¥§»þ´Ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À (ICE)
¤¤¤Á¤´¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤È¡¢¥ì¥â¥ó¤Î¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À (ICE)¡×
¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿²Ì¼Â¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ù
¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡ÊHOT)
¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡ÊHOT)¡×¤Ï¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡£
¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È²Ì¼Â¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ï¤¸¤±¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÅß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Á2·î24Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¹¡ù
