¥¤¥ó¥É¤Î¥Ç¥ê¡¼¹âÅùºÛÈ½½ê¤ÏDisney¤äNetflix¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ÎÁÊ¾Ù¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¿ô¤Î³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Êº¹»ßÌ¿Îá¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îº¹»ßÌ¿Îá¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹ñÆâ¤Î³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥É¥á¥¤¥óÅÐÏ¿µ¡´Ø¤ØÄ¾ÀÜ¤ÎÄä»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç°è³°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Could Lead To Significant Financial Losses: Delhi High Court Restrains Websites From Illegally Streaming Films & Shows Like ¡ÆFriends¡Ç, ¡ÆStranger Things¡Ç & ¡ÆSquid Game¡Ç
Disney, Netflix & Crunchyroll Try to Take Pirate Sites Down Globally Through Indian Court * TorrentFreak
https://torrentfreak.com/disney-netflix-crunchyroll-try-to-take-pirate-sites-down-globally-through-indian-court/
¥Ç¥ê¡¼¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ï2025Ç¯12·î18ÆüÉÕ¤±¤ÎÌ¿Îá¤Ç¡¢°ãË¡¤Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë47¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹»ßÌ¿Îá¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÊ¾Ù¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶¹ð¤ÎÃøºîÊª¤È¤·¤Æ¤Ï¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²èºîÉÊ¡¢Disney¡¦Apple¡¦Netflix¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²èºîÉÊ¡¢Crunchyroll¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÛÈ½¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Æ¥¸¥ã¥¹¡¦¥«¥ê¥¢È½»ö¤Ï¡Ö¸¶¹ðÂ¦ÊÛ¸î»Î¤Î¼çÄ¥¤ÈµÏ¿Ê¸½ñ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¸¶¹ð¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÃøºîÊª¤Î½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀººº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥µ¥¤¥È¤Ï¸¶¹ð¤ÎÆ±°Õ¤äÍ¸ú¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸¶¹ð¤ÎÃøºîÊª¤Î±ÜÍ÷¤ª¤è¤Ó¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶¹ð¤Ë·ÐºÑÅªÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Î·ë²Ì¡¢ÄÌ¾ï¤Îº¹»ßÌ¿Îá¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖDynamic+ Injunction¡×¤È¤¤¤¦Á¼ÃÖ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÃøºî¸¢¿¯³²¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÄ¾¸å¤Ë¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö´ûÂ¸¤Î°ãË¡¥µ¥¤¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ëÎà»÷¥É¥á¥¤¥ó¤ä¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¡¢¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¸úÎÏ¤¬µÚ¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÌ¿Îá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥á¥¤¥óÅÐÏ¿¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¡¦Ää»ß¤Î»Ø¼¨¤ä¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¾ðÊó¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÏºÛÈ½½ê¤¬²¼¤¹º¹»ßÌ¿Îá¤Ï¹ñÆâ¤ÎISP¤ä¥É¥á¥¤¥ó¤Ë¤Î¤ßÍ¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥ê¡¼¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥É¥á¥¤¥óÅÐÏ¿µ¡´Ø¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æµ¬À©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¼Ô¤¬¥É¥á¥¤¥ó¤òÉÑÈË¤ËÊÑ¹¹¤·¤ÆÆ¨¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¯¤¢¤ë¼êË¡¤Ë¤âÂÐ¹³¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤´¤í¤«¤é¥¤¥ó¥É¤ÎºÛÈ½½ê¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Dynamic+ Injunction¤Ç¤Ï¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤Ç¿ôÀéËüË¬Ìä¼Ô¤òÊú¤¨¤ëµðÂç³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤ò´Þ¤á¤ÆÊ£¿ô¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤äDisney¡¢Netflix¤Ê¤É¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤òµ¬À©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥É¤ÇÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¹»ßÌ¿Îá¤Ï¥É¥á¥¤¥óÌ¾ÅÐÏ¿¶È¼Ô(¥ì¥¸¥¹¥È¥é)¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´°Á´¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥É¥á¥¤¥óÌ¾¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥ê¡¼¹âÅùºÛÈ½½ê¤ÎºÛÈ½½êÌ¿Îá¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥ì¥¸¥¹¥È¥é¤¬Ì¿Îá¤Ë½¾¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤äÄä»ßÌ¿Îá¤òµá¤á¤Æ·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¾Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£