¡ÒÂà¿¦¶â2,800Ëü±ß¡Ó¡ÒÍÂÃù¶â4,000Ëü±ß¡Ó¡ÒÇ¯¶â·î28Ëü±ß¡Ó¤Ç¤â¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò´Ó¤¯72ºÐÉ×ÉØ¤¬É¿ÊÑ¡£ÆÍÇ¡¡¢¹ë²Ú³¤³°¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¥ï¥±
½½Ê¬¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤«¤éºâÉÛ¤ÎÉ³¤òÄù¤áÂ³¤±¡¢75ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î´Ö¤Ë¤ÏÌó10Ç¯¤ÎÐªÎ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏ·¸å¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡£¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2ÅÙ¤Î¤¬¤ó¤ò±Û¤¨¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡Ä72ºÐÉ×ÉØ¤Î¶ÃÏ
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯1±ß¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Ãù¶â¤ÈÂà¿¦¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐÏ·¸å¤Ï°ÂÂÙ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÔÆâ¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿º´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê72ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ºÊ¤ÎÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê70ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÏ·¸å¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Î»ñ»º¾õ¶·¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÈ×ÀÐ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Âà¿¦¶â2,800Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿ÍÂÃù¶â¤¬4,000Ëü±ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É×ÉØ¹ç¤ï¤»¤¿Ç¯¶â¤Ï·î³Û28Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢Ä¾¸å¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆÃÇä¤ò¤Ï¤·¤´¤·¡¢³°¿©¤¹¤é¹µ¤¨¤ë¼ÁÁÇ·ðÌó¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òº¬ËÜ¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤â2ÅÙ¤ÎÂçÉÂ¤Ç¤·¤¿¡£ 1ÅÙÌÜ¤Ï·ò°ì¤µ¤ó¤¬60ºÐ¤Î¤È¤¡£ÄêÇ¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï²á¹ó¤ò¶Ë¤á¡¢»Å»ö¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤«¤é¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢½é¤á¤Æ¡Ø¤¤¤Ä¤«¤ÏÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤È¤«68ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÇ¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢º£ÅÙ¤Ï70ºÐ¤Î¤È¤¤ËÊÌ¤ÎÉô°Ì¤Ë¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤Áá´üÈ¯¸«¤Ç¼£ÎÅ¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÆ®ÉÂ¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÈºÊ¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤Þ¤Þ²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¡Ù¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¶â¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ¥¤Î³¬ÃÊ¤¹¤é¾º¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Âà±¡¸å¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤ÏåÌÌ©¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤òµÕ»»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾ÍèÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ÜÀßÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÌó1,500Ëü±ß¡Á2,000Ëü±ß¤ò³ÎÊÝ¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î»ñ¶â¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æº´Æ£¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¹ë²Ú³¤³°¥¯¥ë¡¼¥º¡£¥¨¡¼¥²³¤¤ò¤á¤°¤ë2½µ´Ö¤ÎÁ¥Î¹¤Ï¡¢1¿Í200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤á¤é¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Î»ä¤Ê¤é¡Ø¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È°ì½³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Á¥¾å¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿³¤³°¤ÎÏ·É×ÉØ¤¿¤Á¤¬¡ØÌÀÆüÆ°¤±¤ëÊÝ¾Ú¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éº£¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤è¡Ù¤È¾Ð¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ÏÇ¯¶â¤ÇÏÅ¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤ÏÃù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤¹¡£¤ª¶â¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÉ×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤Ï¤°¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Ï·¸å»ñ¶â¤¬¸º¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡Ä¤É¤¦¶²ÉÝ¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«
Ï·¸åÉÔ°Â¤«¤é¡¢½½Ê¬¤Ê»ñ»º¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»Ù½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ï·¸å¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºÄ¾»ë¤¹¤Ù¤¤ÏÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ6Ç¯´Ê°×À¸Ì¿É½¡Ê2025Ç¯È¯É½¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤¬81.09ºÐ¡¢½÷À¤¬87.13ºÐ¡£°ìÊý¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤ËÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤ÇÌó72ºÐ¡¢½÷À¤ÇÌó75ºÐÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤¬72ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¹ë²ÚÎ¹¹Ô¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åý·×Åª¤Ë¸«¤Æ¡Ö¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤Î»þ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Þ¤Ç¤ÎÌó9¡Á12Ç¯´Ö¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÀ©¸Â¤ä²ð¸î¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÄ¹´ü¤ÎÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ï³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤¬·üÇ°¤¹¤ë²ð¸îÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÁê¾ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬¡¢¤è¤êÎØ³Ô¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ØÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¡Ë2024Ç¯ÅÙ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ð¸î¤ËÍ×¤·¤¿ÈñÍÑ¡Ê¸øÅª²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼«¸ÊÉéÃ´ÈñÍÑ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢½»Âð²þÂ¤¤ä²ð¸îÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤Î¹ØÆþÈñ¤Ê¤É°ì»þÅª¤ÊÈñÍÑ¤Î¹ç·×¤¬Ê¿¶Ñ47.2Ëü±ß¡¢·î¡¹¤ÎÈñÍÑ¤¬Ê¿¶Ñ9.0Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤ÎÁ°Ê§¤¤¤È¤Ê¤ëÆþµï°ì»þ¶â¤È¡¢·î³ÛÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£Æþµï°ì»þ¶â¤Ï0±ß¤«¤é¿ôÀéËü±ß¤ÈÉý¹¤¯¡¢»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·î³ÛÈñÍÑ¤Ï20Ëü±ßÁ°¸å¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï50Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ ²¾¤ËÆþµï¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬ÎÉ¤¤¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º¬µò¤Î¤Ê¤¤¾ÍèÉÔ°Â¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ºß¤ÎËþÂÅÙ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¶â³Û¡×¤È¡Ö»È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¶â³Û¡×¤òÌÀ³Î¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¡£°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤¬¿Ê¤ó¤À¤È¤¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£