¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥ô¥£¥Ã¥ÁÂ©»Ò¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ¡ª¡Ä°ÎÂç¤ÊÉã¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ì¾Ìç¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï14Æü¡¢¥ß¥é¥ó¤«¤éU¡Ý18¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¸µ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÉã¤¬¥¥ã¥ê¥¢½é´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤Ï2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ç¡¢·ÀÌó¤Ë¤ÏÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕ¿ï¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö27¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Ï2006Ç¯9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß19ºÐ¡£2022Ç¯²Æ¤ËÊì¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥Þ¥ë¥Ó¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥ß¥é¥ó¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥ß¥é¥ó¡¦¥Õ¥È¥¥¡¼¥í¡ÊU¡Ý23¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥»¥ê¥¨D¡Ê4Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·5¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤ÏÅöÌÌU¡Ý23¥Á¡¼¥à¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÂÓÆ±¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥é¥¤¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥«¡¼FD¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Î²ÃÆþ¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡£Èà¤ÏºÍÇ½Ë¤«¤ÊFW¤Ç¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÎÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤â¹ª¤ß¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤â¾¡¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ø¤Î»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Ï²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¯³Ø¤È¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¤À¡£ËÍ¤Ë¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÆü·üÌ¿¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¤·¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò½½Ê¬³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤Ã¤ÈËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Éã¥º¥é¥¿¥ó¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¤¿¤¤¡£µ¤Ê¬¤ÏÎÉ¤¤¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Éã¤â¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤³¤³¤ÇÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤âËÍ¤Î¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÏÌ¾Á°¤À¤±¤À¡£ËÍ¤Ï¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Â¸ºß¤À¤è¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Éã¥º¥é¥¿¥ó¤Ï2001Ç¯²Æ¤«¤é3Ç¯´Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¡£¸ø¼°ÀïÄÌ»»110»î¹ç¤Ç48¥´¡¼¥ë17¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2ÅÙ¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸À©ÇÆ¤ò´Þ¤à4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¸µ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÉã¤¬¥¥ã¥ê¥¢½é´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤Ï2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ç¡¢·ÀÌó¤Ë¤ÏÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕ¿ï¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö27¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤ÏÅöÌÌU¡Ý23¥Á¡¼¥à¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÂÓÆ±¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥é¥¤¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥«¡¼FD¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Î²ÃÆþ¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡£Èà¤ÏºÍÇ½Ë¤«¤ÊFW¤Ç¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÎÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤â¹ª¤ß¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤â¾¡¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ø¤Î»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Ï²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¯³Ø¤È¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¤À¡£ËÍ¤Ë¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÆü·üÌ¿¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¤·¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò½½Ê¬³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤Ã¤ÈËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Éã¥º¥é¥¿¥ó¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¤¿¤¤¡£µ¤Ê¬¤ÏÎÉ¤¤¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Éã¤â¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤³¤³¤ÇÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤âËÍ¤Î¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÏÌ¾Á°¤À¤±¤À¡£ËÍ¤Ï¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Â¸ºß¤À¤è¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Éã¥º¥é¥¿¥ó¤Ï2001Ç¯²Æ¤«¤é3Ç¯´Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¡£¸ø¼°ÀïÄÌ»»110»î¹ç¤Ç48¥´¡¼¥ë17¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2ÅÙ¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸À©ÇÆ¤ò´Þ¤à4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ÎÂç¤ÊÉã¤ÎÂÀ×Ã©¤ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ¡ª
Maximilian¡Çs first day at Ajax ✍️ pic.twitter.com/e6pYMNZVq6— AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2026