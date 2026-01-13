中国のApp Storeで人気急上昇中のアプリ「Are You Dead?」。有料アプリ部門で上位にランクインし、世界中から注目を集めています。

どんなアプリだと思いますか？ コンテンツは単純で、ユーザーは毎日このアプリを開き、緑の大きな丸をタップしてチェックインするだけ。

そう、これ生存確認アプリなんです。

チェックインは生きている証

生存確認アプリ、孤独死対策アプリといってしまっていい内容のアプリ「Are You Dead?」。

使い方は簡単。アプリに緊急連絡先を登録し、毎日アプリを開き、緑のボタンをタップしてチェックインします。このチェックインが2日連続で発生しなかった場合、緊急連絡先にアプリからメールが飛ぶ仕組みです。

アプリページには、就職でも進学でもそれ以外の理由でも、実家から離れて1人暮らしする人の安否確認の味方として、より安全のために開発されたと説明されています。開発元はMoonscape Technologies。開発チームはZ世代とのこと。

アイデアもUIもサービス内容も非常にシンプルですが、1人暮らしする人にとっては重宝する仕組み。Global Timesによれば、中国の単身世帯は2030年までに2億人、30％を超えるといいます。長く1人っ子政策を行なってきた中国で、親世代が高齢化、子ども世代の都会進出が進む中で求められたサービスなのかもしれません。

英語版だと「Demumu」

このアプリ、中国では「死了么」という名前。これを直訳すると「死んだ？」とめちゃくちゃストレートな物言いであり、グローバルメディアは「Are You Dead?」アプリとして取り上げています。

英語版アプリの名称は「Demumu」。日本のApp Storeでもこの名称で展開されており（言語は中国語か英語）、ユーティリティカテゴリで150円。

今後、メールだけでなくテキストメッセージで連絡できるようアップデートも検討中とのことです。