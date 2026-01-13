2000年代のサイゼリヤのメニューが発掘され、SNS上で大きな注目を集めている。



「実家に帰省中。高校生の時にキッチンでバイトしてたサイゼリヤのメニューを発掘しました。セットドリンクバーが120円の時代。従食で必ず食べていたボロニア風ピラフやらマイカのパプリカソースやらじゃがいものオムレツやらが懐かしい……。今日、当時の店舗前を通ったら時給1300円でした。自分は850円で働いてました」



と件のメニューを紹介したのはここしょーさん（@cocoshooo）。



人気を博しながらも消えていったメニューや価格の変化が懐かしいこのメニュー。ここしょーさんがアルバイト勤務していた当時、2005年から2006年頃のサイゼリヤではスタッフにメニューが配布され、内容を覚えるよう指導されていたそうだ。



ここしょーさんにお話を聞いた。



ーー久しぶりにメニューを見て。



ここしょー：約20年前のメニューですが、現在のサイゼリヤの価格とほぼ変わっていないことに驚きました。物価高が進む日本で、値上げを発表する外食チェーンが多い中、サイゼリヤの経営努力に驚きました。セットドリンクバーが税込120円というのも特筆すべき点です。



また、現在のメニュー表より一つ一つの商品画像が小さく、その分当時は種類が豊富だったことにも気付きました。今はなくなってしまった｢肉サラダ｣や｢マイカのパプリカソース｣などのほか、｢ハヤシ&ターメリックライス｣やリゾットなどの米料理も充実していて、懐かしさが込み上げてきました。デザートの｢カントッチョ｣は当時レジで袋売りもしていたので、袋買いした記憶も蘇ってきました。



ーーアルバイト当時を振り返って。



ここしょー：私がアルバイトをしていた約20年前は高校生だったため、自宅に保管していたメニュー表はまさに｢青春の1ページ｣そのものでした。私はキッチンで調理を担当していましたが、今より商品数も多く、サラダのトマトも大玉を専用のカッターで6等分に切ったり、｢包み焼きハンバーグ｣を忙しくなるディナータイムの前にアルミホイルで包んで仕込んだりと、手間も多かったです。商品数が多いので、レシピも作る順番も頭をフル回転させて手を動かしていました。



人気だった｢肉サラダ｣は焼肉をレンジでチンするのですが、その香ばしい匂いにいつもお腹を鳴らしながらサラダに肉を盛っていました。高校生でしたが、同い年のクルーもいて仲良くなれたり、年上のクルーや店長にも可愛がってもらえて楽しく働けました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



ここしょー：年末年始の帰省で自宅で見つけたメニューを何気なく撮ってXにポストしただけでしたので、翌朝起きたらものすごい通知が来ていて驚きました。リプライや引用リポストにもすべて目を通して1件1件返信しましたが、そのほとんどが現在なくなってしまったメニューの復活を期待する声でした。当時の人気メニューがなくなってしまった背景には、マイカの漁獲高不足や人件費を抑えるための効率化、価格維持のためのコスト管理など様々あると思いますが、｢高くてもいいから復活してほしい｣という意見が多かったのが印象的でした。



かくいう私も、サイゼリヤのご担当者様がこの記事を見て｢復刻フェア｣を期間限定でも開催していただけたら、たとえ高単価でも必ず足を運ぶと思います。そして、平成ど真ん中だった青春の時代を噛みしめたいと思います。



リプライの中には同じクルー経験のある方も何名かいて、メニューの略称や変則オーダー(マイカのパプリカソースのサイゼリヤドレッシング変更など)あるあるなどで盛り上がったのも、当時を思い出して楽しかったです。



SNSユーザー達から



「まってやばい！！！！ ハヤシライスくそなつい！！！」

「懐かしいメニューがたくさんですね。夏場は従食で冷たいパンプキンスープとオムレツとチーズフォッカが定番でした」

「懐かしさで前がぼやけて来ます…泣 マイカのパプリカソースやきゅうりやキャベツのピクルスが懐かしいです 」

「肉サラダめちゃくちゃ懐い ターメリックライスやカツレツとか、時代を感じます 大昔にはブイヤベースやクラッカーみたいなやつをクリチーにディップするのんもありましたね」

「マイカのパプリカソース」

「懐かしい！私もサイゼリヤクルーでした！！ ヤハモ、ミD、Oドレ、、、。多分同時期に他店舗で働いてました！久しぶりにサイゼ行った時の木のお皿やクレジット決済対応していた衝撃は、まさに浦島太郎でした。ああなつかしい。笑」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはメニューを見てどのように感じただろうか。



