aespaの新曲「In Halo」が、ドラマ『キンパとおにぎり』の主題歌に決定！赤楚衛二らとともにコメントも寄せる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

テレ東にて1月12日から放送がスタートするドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』の主題歌が、aespaの新曲「In Halo」に決定したことが発表。放送に先立ち、主演を務める赤楚衛二とともにコメントを寄せた。

■aespaが日本のドラマ主題歌を担当するのは、今回が初

“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う――本作は日本と韓国、国籍の異なるふたりの恋愛模様を描いた、赤楚衛二主演のピュア・ラブストーリー。Netflixでの世界独占見放題配信も決定しており、配信は各話地上波放送と同時タイミングから開始予定。日本のみならず、世界の皆様に向けて発信する恋愛ドラマだ。

いよいよ第1話の放送を目前に控え、主演の赤楚衛二と、ヒロインのカン・ヘウォンが登場する2ndビジュアルが解禁に。華やかな電飾に彩られた夜の電車にて寄り添う大河（赤楚衛二）とリン（カン・へウォン）。ふたりの恋の始まりをロマンチックに表現した本ビジュアルは、第1話でも実際に登場する場所にて撮影された。偶然出会ったふたりの関係性が動き出す電車でのシーン、ぜひ第1話でその目で確かめてみてほしい。

そして1月7日には、韓国のソウルにて『キンパとおにぎり』の制作発表記者会見も開催。約80名の韓国の媒体の人々が来場し、ドラマに対しての関心の高さが伺えた。会見中、赤楚は「韓国で感じたことは？」と聞かれると、「僕は今回で4回目の訪韓になりますが、韓国はおもてなしの文化がすごいです。みなさんウェルカムで、奉仕の気持ちが素晴らしいなと思いました。人に対しての優しさは勉強になります」とコメント。一方カン・へウォンは「作品の中で日本語のセリフも多くありますが、どのような準備をされましたか？」と聞かれると、「日本語の発音の録音ファイルをいただいて、朝、目覚めたらすぐ聞きました。慣れるまでずっと聞きました」と回答。日本に行く2ヵ月前から準備していたそうで、「赤楚さんが言語の違いがあるにも関わらず、いろいろ気遣ってくださって、この環境に慣れるように助けてくださいました」ともコメントし、会話の端々からふたりの息ピッタリな様子が伺えた。

さらに、本作の主題歌が、日本でも今大人気のaespaの新曲「In Halo」に決定したことも解禁に。aespaが日本のドラマの主題歌を担当するのは、今回が初となる。

aespaは2020年にデビューした4人組のグローバルグループ。今回主題歌に決定した「In Halo」は、大河とリンの運命的な出会いを彩るエモーショナルな楽曲。浮遊感のあるシンセサウンドと、切なくも強い意志を感じさせるボーカルワークが、恋に落ちるふたりの心情をよりドラマチックに演出する。「In Halo」は第1話にて世界初公開となるので、ドラマ本編と合わせてぜひチェックしよう。

さらに今回aespaと、「In Halo」を聴いたドラマ主演の赤楚衛二からコメントが到着した。

そして1月12日より、HYBEが運営するグローバル推し活プラットフォーム「Weverse」にて『キンパとおにぎり』のタイアップページも始動。K-POPやJ-POPなど幅広いジャンルのアーティストがコミュニティーをオープンしており、若い世代から高い支持を受けている。ドラマの第二のポータルサイトとなる「Weverse」のタイアップページも、ぜひチェックしよう。

■番組情報

ドラマプレミア23『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』

01/12（月）スタート

毎週月曜 23:06～23:55

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

※各話放送と同時タイミングから、Netflixにて世界独占見放題配信

※TVer、テレ東HP（ネットもテレ東）、Leminoにて見逃し配信

※TVerにてリアルタイム配信

主演：赤楚衛二

出演：カン・ヘウォン ムン・ジフ 深川麻衣 片岡凜 福山翔大 ソ・ヘウォン パン・ウンヒ 遊井亮子 中島ひろ子 三浦誠己 渡辺真起子 吹越満

脚本：イ・ナウォン 山田能龍 横尾千智 畑中みゆき

監督：林田浩川 畑中みゆき 小山亮太

主題歌：aespa「In Halo」

挿入歌：NCT WISH「Same Sky」

EDテーマ：音田雅則「幸せの色」

音楽：Jeon Jin Hee

(C)「キンパとおにぎり」製作委員会

■関連リンク

aespa OFFICIAL SITE

https://aespa-official.jp/

ドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/kinpa_onigiri/

Weverse『キンパとおにぎり』タイアップページ

https://campaigns.weverse.io/WV116BS8FQ

■【画像】『キンパとおにぎり』制作発表記者会見の模様 他