CUTIE STREETº´Ìî°¦²Ö¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÁ°È±¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥«¥ï¥³¥ìTGC¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/12¡Û¢£¡ÖKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥ï¥³¥ìTGC¡Ë¡×(11Æü¡¢¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È½ª±é¸å¡¢8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¡Ê¸Åß·Î¤¼Ó¡¿º´Ìî°¦²Ö¡¿ÈÄÁÒ²ÄÆà¡¿ÁýÅÄºÌÇµ¡¿ÀîËÜ¾ÐÎÜ¡¿ÇßÅÄ¤ß¤æ¡¿¿¿ÆéÆäºé¡¿ºùÄíÍÚ²Ö ¢¨¸Åß·Î¤¼Ó¤Ï²ø²æ¤Ë¤è¤ê½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡Ë¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼ËåÊ¬¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÁ°È±¡×ÈäÏª
¡ÖSTREET KAWAII COLLECTION¡×¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿º´Ìî°¦²Ö¡£¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÁ°È±¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ°È±¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎÁ°È±¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤È¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦KAWAII LAB.¡Ê¥«¥ï¥é¥Ü¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¥«¥ï¥³¥ìTGC¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖKAWAII¤ÇÀ¤³¦¤òËä¤á¤Ä¤¯¤¹¡×¡£FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¡¢MORE STAR¡¢KAWAII LAB. MATES¡¢KAWAII LAB. SOUTH¤Ê¤É¥«¥ï¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¹ç¤·¡¢TGC¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼ËåÊ¬¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÁ°È±¡×ÈäÏª
¢¡º´Ìî°¦²Ö¡¢Á°È±¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¾È¤ì¤ë
¢¡¡Ö¥«¥ï¥³¥ìTGC¡×KAWAII LAB.¡ßTGC¤¬½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
