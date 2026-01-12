Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡Öº£Ç¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ªÉÛÃÄÇã¤Ã¤¿¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¡×ºòÅß¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤ÇµÙÍÜ
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤ÆµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ªÉÛÃÄÇã¤Ã¤¿¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡ÊÂçÌÚÈþÎ¤°¡¡Ë¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢É÷¿á¥±¥¤¡¢Î©Ìîº»µª¡¢ÆóÉÓÍ²Ã¤È¤¤¤¦DRAW ME¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¡ÖNOBROCK TV¡×ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿·Ç¯²ñ¤ÎÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¡£Á°²ó¤ÏÉ÷¿á¤È¿¹ÏÆ¤¬½Ð±é¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢Ê¡Î±¤â½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¢Ê¡Î±¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤Ç·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¡ÖÉü³è¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ê¡Î±¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«º£Ç¯¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¡ÊÊ¡Î±¤¬¡ËÈô¤Ö¤Î¤«¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤«¡¢º£Æü¤Ï²È¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£º´µ×´Ö»á¤¬°ÊÁ°¡¢Ê¡Î±¤¬´¨¤¯¤Ê¤ë¤ÈÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡Î±¤Ï¡Ö¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ªÉÛÃÄÇã¤Ã¤¿¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
