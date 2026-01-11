1月10日、お笑い芸人のやす子が、バラエティ番組『逃走中〜トリプルミッションインポッシブル〜』（フジテレビ系）に出演し、逃走劇に奮闘した。ただ、番組内での “ある発言” がSNSをざわつかせている。

今回は、東京・お台場のトヨタアリーナ東京とイマシーブ・フォート東京の2つのフィールドを舞台にしておこなわれた。問題となったのは、ミッション中のやす子の発言だ。

「同番組にはSTARTO ENTERTAINMENTのジュニアユニット『KEY TO LIT（キテレツ）』の猪狩蒼弥さんも出演しており、ミッション中、やす子さんが本人のいないところで猪狩さんについて話す場面があったのです。

近年、バラエティ番組で露出を増やしている猪狩さんに関して、やす子さんは『猪狩くんは全部の仕事で爪痕残そうとしてるところが、ちょっと、あのー、キツイかな』と、冗談交じりに話したのです。この発言が、X上で拡散され、注目を集めています」（スポーツ紙記者）

放送後のXでは、

《やす子、頑張ってるガリさんのことそんな風にいうのはセンスないよー》

《やす子「爪痕残そうとしてるのキツイかな」ってなんやねん、ガリさんは自分の仕事頑張ってるだけやん》

など、疑問を抱く声が聞かれていた。

こうした反応を受けてか、やす子は10日夜、自身のXで、《喧嘩芸、4年前くらいからずっとタナカ先生でやってるんです 技術も芸もない私が言うのも恐れ多いですが猪狩さんは賢いし面白いし多才で心から尊敬してます。全力で行くとそれ以上に全力で返してくださります。いつも本当に感謝してます》と、猪狩をフォローする言葉をつづっていた。

やす子と猪狩は、「アンガールズ」田中卓志のバラエティ番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）で共演しているが、猪狩への発言が話題になったのは今回が初めてではない。

「2025年12月8日の同番組で、猪狩さんがクイズで不正解になった際、やす子さんが『猪狩くん、だからデビューできないんだよ』とイジったことで、一部のキテレツファンから不満の声があがってしまったのです。『逃走中』では、ミッション中にやす子さんと猪狩さんが軽口を叩く場面もありましたし、お互いにイジり合える関係性なのだと思われます。

ただ、バラエティのノリとはいえ、『デビューできない』『爪痕残そうとしてるのキツイ』といった、きわどいイジりをするやす子さんに対して、モヤモヤしてしまう人もいたのかもしれません」（芸能記者）

自衛官から芸人に転身した意外な経歴と、「はい〜」というおなじみの一発芸でブレイクしたやす子。現在も、バラエティ番組に引っ張りだこだが、最近は変化も見られるという。

「バラエティ番組の共演者に対して、少々強い言葉でイジることをたびたびSNSでも指摘されています。やす子さんは不器用ながらどんな企画にも一生懸命取り組む姿が広く認知されたこともあり、最近の言動に困惑する人もいるようです。

本人も、9日のXで《今夜も炎上の予感です……平和な証拠だね》と自虐的に投稿していましたが、“炎上キャラ”のようになりつつあることを心配する向きもあるようです」（同）

芸人として、やす子の進む道ははたして──。